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Cildinizi İpek Gibi Pürüzsüz Yapmanıza Yardımcı Olacak 10 Tüyo

etiket Cildinizi İpek Gibi Pürüzsüz Yapmanıza Yardımcı Olacak 10 Tüyo

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 16:01

İpek gibi pürüzsüz bir cilde sahip olmak herkesin hayali olabilir... Cildinize karşı sabırlı ve nazik davranmak kısa sürede beklemediğiniz sürpriz sonuçlar görmenizi sağlayabilir. Bakım rutininizi biz oluşturalım! 🛀

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1. Akşamları çift aşamalı temizlik yapın.

1. Akşamları çift aşamalı temizlik yapın.

Cildinizi doğru bakım ürünleriyle bir sabah bir de akşam olmak üzere iki kere temizlemek çok önemli. Akşamları cildinize bakım yapmadan önce, akşama kadar yüzünüzde duran güneş kremi, makyaj, kir ve tozu yağ bazlı bir temizleyici ile temizleyin. Daha sonra cildinizi su bazlı bir köpükle yıkayın. Pırıl pırıl bir sonuç...

2. Gözenekleriniz için mutlaka peeling yapın.

Cildinize çift aşamalı bir temizlik uyguladığınızı ve boolca su ile duruladığınızı varsaydığımıza göre sıra geldi, gözeneklerin baş düşmanı peeling yapmaya! Peeling ölü cilt hücrelerin neden olduğu düzensiz dokuyu düzeltmeye yardımcı olarak daha pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

3. Bu işlemler cildi biraz kurutabilir...

Sıra geldi pürüzsüz cildin gözbebeği olan nemlendirme işlemine... Kuru cilt pürüzlü ve pul pul dökülen bir cilt demektir. Cildiniz bu kadar kuru olmasa bile pürüzsüz görünmesine yardımcı olmak için her gün iki kez bakımınızdan sonra nemlendirici uygulamalısınız.

4. Doğru nemlendirici de oldukça önemlidir!

Bir nemlendirici seçerken cilt tipinizi göz önünde bulundurmalısınız. Kuru, yağlı, karma, sivilceye meyilli gibi birden fazla cilt tipi vardır. Nemlendiricinizin içinde niasinami, hyaluronic, doğal bileşenler olmasına oldukça dikkat etmelisiniz. B u bileşenler cildin pürüzsüz görünmesinde önemli rol oynar.

5. Cildinizin kan dolaşımını hızlandırın...

Peeling işleminden sonra cilde masaj yapmak, ışıl ışıl parlayan bir cilt için muhteşem bir adımdır. Kan dolaşımının tetiklenmesi cildin yenilenme sürecinde etkili olur. Yüzünüze masaj işlemi Gua Sha taşı veya titreşimli masaj alet tercih edebilirsiniz.

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6. Beslenmenize avokado ekleyin...

Avokado zengin vitamin açısından hem cildinize hem sağlığınıza çok faydalıdır. Üstelik oldukça da lezzetlidir ve birçok farklı tarifte deneyebilirsiniz. İçerdiği sağlıklı yağlar, antioksidanlar vitaminler sayesinde cildinizi besler. Daha yumuşak ve pürüzsüz bir görüntü kazanırsınız.

7. Makyajınızı çıkarmadan uyumak yok!

Gece uykusu cilt için oldukça önemlidir. Siz mışıl mışıl uyurken cilt ölü hücrelerden kurtulmak için kendini yenilemeye başlar. Amaaa makyajınızı eğer çıkarmamışsanız bu işlemi kendi ellerinizle baltalamış oluyorsunuz. Üşenmeyin haydi kalkın ve hemen makyajınızı çıkarın. 🥱

8. Sadece süper kahramanlar maske takmaz!

Eğer gözeneklerinizin kahramanı olmak ve pürüzsüz bir cilt için adeta deli oluyorsanız maske yapmak zorundasınız. Cildiniz için çok iyi bir dosttur ve nem bombası sağlar. Size en uygun maske çeşidini seçin ve hemen bu ferahlatıcı etkiyle tanışın.

9. Her ürünü cildinizde denemeyin...

'Cilt bakımı' adı altında bir sürü ürün bulabilirsiniz ama bunların hangisinin yararlı, hangisinin zararlı olduğunu bilmeden direkt yüzünüze uygulamak daha büyük problemlere yol açabilir. En iyi seçenek ürünü iyice araştırdıktan sonra satın almak ve daha sonrasında cildin küçük bir bölümünde ürünü test etmektir. Her ürün cildinizle anlaşmak zorunda değil...

10. Gül suyu toniğini rutininize ekleyin.

Gül suyunun cilde olan yararlarını sabaha kadar saysak bitiremeyiz, o kadar faydalıdır. İster toniğini isterseniz de spreyini edinebilirsiniz. Cildinizle muhteşem bir arkadaşlık kurar ve toniği derinlemesine temizlemenize, spreyi de cildinizin ferahlamasına yardımcı olur. Gün boyu istediğiniz saatte spreyi kullanabilirsiniz.

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