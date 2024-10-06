Cildinizi İpek Gibi Pürüzsüz Yapmanıza Yardımcı Olacak 10 Tüyo

Cildinizi doğru bakım ürünleriyle bir sabah bir de akşam olmak üzere iki kere temizlemek çok önemli. Akşamları cildinize bakım yapmadan önce, akşama kadar yüzünüzde duran güneş kremi, makyaj, kir ve tozu yağ bazlı bir temizleyici ile temizleyin. Daha sonra cildinizi su bazlı bir köpükle yıkayın. Pırıl pırıl bir sonuç...