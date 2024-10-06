Cildinizi İpek Gibi Pürüzsüz Yapmanıza Yardımcı Olacak 10 Tüyo
Cildinizi İpek Gibi Pürüzsüz Yapmanıza Yardımcı Olacak 10 Tüyo
İpek gibi pürüzsüz bir cilde sahip olmak herkesin hayali olabilir... Cildinize karşı sabırlı ve nazik davranmak kısa sürede beklemediğiniz sürpriz sonuçlar görmenizi sağlayabilir. Bakım rutininizi biz oluşturalım! 🛀
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1. Akşamları çift aşamalı temizlik yapın.
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2. Gözenekleriniz için mutlaka peeling yapın.
3. Bu işlemler cildi biraz kurutabilir...
4. Doğru nemlendirici de oldukça önemlidir!
5. Cildinizin kan dolaşımını hızlandırın...
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