Cildinizi Çizmeden Peeling Yapmanız İçin 10 Tavsiye
Cildinizi Çizmeden Peeling Yapmanız İçin 10 Tavsiye
Ölü cilt hücrelerine güle güle demek için kullanılan peeling sayesinde cildimiz daha canlı olur. Temizleme ve nemlendirme ile birlikte parlak bir cilde ulaşmamızı sağlar. Fakat dikkat edilmesi gereken noktalar vardır! Peelingin en güzel şekilde etki etmesi için göz ardı etmemeniz gereken püf noktaları topladık. Gelin birlikte bakalım!
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1. Cildinize zarar vermeyecek peeling ürünü seçin.
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2. Peelingi kullanmadan önce cildinizi hazırlayın.
3. Peelingi ıslak cildinize uygulayın.
4. Peelingi uygularken hareketleriniz nazik olsun.
5. Peelingi yüzünde uzun tutmayın.
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