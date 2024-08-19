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Cildinizi Çizmeden Peeling Yapmanız İçin 10 Tavsiye

etiket Cildinizi Çizmeden Peeling Yapmanız İçin 10 Tavsiye

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
19.08.2024 - 18:01

Ölü cilt hücrelerine güle güle demek için kullanılan peeling sayesinde cildimiz daha canlı olur. Temizleme ve nemlendirme ile birlikte parlak bir cilde ulaşmamızı sağlar. Fakat dikkat edilmesi gereken noktalar vardır! Peelingin en güzel şekilde etki etmesi için göz ardı etmemeniz gereken püf noktaları topladık. Gelin birlikte bakalım!

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1. Cildinize zarar vermeyecek peeling ürünü seçin.

Cildinizin tipine uygun olan peeling ürününü seçmelisiniz. Sert partükülleri olan peeling yüzünüzü tahriş edebilir, minik çiziklere neden olabilir. Bu yüzden mikro granüllü ve enzim bazlı peeling ürünlerini kullanmalısınız. Böylece yüzünüze zarar vermeden temizleyebilirsiniz.

2. Peelingi kullanmadan önce cildinizi hazırlayın.

Ölü cilt hücrelerine güle güle demek istiyorsanız ilk başta cildinizi hazırlamalısınız. Ilık su ile yüzünüzü yıkarak gözeneklerinizi açabilirsiniz. Peeling işlemi daha etkili olacak, yüzünüz parlayacak!

3. Peelingi ıslak cildinize uygulayın.

Pleegin içerisindeki partiküllerin rahatça hareket edebilmesi için cildinizin ıslak olması gerekir. Cildinizi çizmediğinden emin olmalısınız! Kuru cilde yapılan peeling tahrişi, kızarıklığı beraberinde getirir. Yüzünüzü ıslatarak peeling ürününü kullanın!

4. Peelingi uygularken hareketleriniz nazik olsun.

Islak zeminin üzerine peeling ürünümüzü sürdükten sonra nazik hareketlerle masaj yapmalıyız.  Dairesel ve nazik hareketlerle masaj yaparak uygularsanız yüzünüze zarar vermemiş olursunuz. Sonrasında pırıl pırıl parlarsınız!

5. Peelingi yüzünde uzun tutmayın.

Peelingi masaj yaparak uyguladıktan sonra hemen yıkayın. 1-2 dakikadan daha uzun süre durmaması gerekir. Kızarıklığa neden olabilir ve sonrasında cildinizi kurutabilir. Masaj yaparak 1 dakika tuttuktan sonra yıkamalısınız! Yıkadıktan sonra bebek gibi bir cildiniz olduğunu göreceksiniz...

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6. Kullandığınız peelingin içeriğini kontrol edin.

Doğal peeling malzemeleri kullanmıyorsanız kimyasal peeling ürünlerinin içeriklerine bakmalısınız. AHA  (alfa hidroksi asit) ve BHA (beta hidroksi asit) içeren kimyasal peelinglerin cildinize uygun olup olmadığını öğrenin. Herhangi bir alerjik reaksiyon göstermeden cildiniz temizlenir. Bir bakmışsınız pürüzsüz bir yüzünüz var!

7. Doğal peeling malzemeleri kullanın.

Kimyasal ürünlere yanaşmıyorsanız doğallarını kullanabilirsiniz. Peki, bu malzemeler neler? Şeker, yulaf ezmesi, bal, yoğurt gibi malzemelerle doğal bir peeling elde edebilirsiniz. Nazik hareketlerle ve masaj yaparak cildinize sürdüğünüzde hem nemlendirdiğini hem de temizlediğiniz hissedeceksiniz.

8. Göz çevrenize uygulamaktan kaçının.

Hassas ve ince derili bölgelere peeling uygulamamalısınız. Sert yapıdaki partikülleri zarar verebilir. Bu bölgeler adına üretilmiş ürünlere bakabilirsiniz. Yüzünüzün tamamının iyi olmasını istediğinizi biliyoruz. Fakat peeling tüm yüze uygulanmaz!

9. Peeling rutinin aralığını belirleyin.

Cildinizi tanıyarak peeling rutininizi oluşturun. İhtiyacına göre ne kadar aralıklarla kullanacağınızı anladıktan sonra rutine oturtun. Hassas ciltler için haftada bir, normal ciltler için ise haftada iki kez yeterli olur!

10. Peeling sonrası nemlendirici kullanın.

Peelingi kullandıktan sonra cildinizi iyice yıkayın ve durulayın. Cildinize uygun nemlendirici uygulayın. Cildinizin nem dengesini ayarlar ve tahriş olmasını engeller. Yüzünüz tertemiz olur ve parıl parıl olur!

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