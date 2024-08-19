Cildinizi Çizmeden Peeling Yapmanız İçin 10 Tavsiye

Ölü cilt hücrelerine güle güle demek için kullanılan peeling sayesinde cildimiz daha canlı olur. Temizleme ve nemlendirme ile birlikte parlak bir cilde ulaşmamızı sağlar. Fakat dikkat edilmesi gereken noktalar vardır! Peelingin en güzel şekilde etki etmesi için göz ardı etmemeniz gereken püf noktaları topladık. Gelin birlikte bakalım!