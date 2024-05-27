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Cildinin Yenilenmeye Ne Kadar İhtiyacı Var?

etiket Cildinin Yenilenmeye Ne Kadar İhtiyacı Var?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 19:01

Hepimiz dönemsel olarak cildimizin yorulduğunu, yıprandığını fark ediyoruz. Fakat  burada kritik olan şey; gerçekten bunu fark edebiliyor muyuz? 

Şimdi senin cildinin yenilenmeye ne kadar ihtiyacı var? Öğrenmeye hazırsan, haydi teste! 

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1. İlk olarak söyle bakalım; cildinin görünümü nasıl?

2. Günlük cilt bakım rutinin nasıl diye sorsak?

3. Nasıl bir cilt tipine sahipsin?

4. Güneş kremiyle aran nasıl?

5. Su içer misin?

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6. Peki cilt bakımıyla aran nasıl?

7. Cildinde alerjik reaksiyonlar veya tahrişler var mı?

8. Son olarak; stres seviyen nasıl?

Cildinin yenilenmeye çok ihtiyacı var!

Senin cildin bayağı bir hassas yapıya sahip gibi gözüküyor. Bilirsin, hassas ciltlerde bakım çok daha önemli bir rol oynar. Dolayısıyla sen bizce cildini yenilemek için bir an önce çalışmalara başla! Cilt şakaya gelmez, geciktirmeye ise hiç gelmez. O yüzden sen ne yap ne et cildini yenilemeye bak. ;) Özellikle mevsim geçiş dönemlerinde cilt de yenilenmek için kendini hazır hissediyorken mutlaka bakımlarını yaptır, peelinglerini ve kremlerini kullan.

Cildinin yenilenmeye ihtiyacı yok!

Vay! Cildinin ışıltısı ta buradan gözlerimizi aldı. :) Şaka bir yana sen oldukça bakımlı birisin, belli. Cildine öyle güzel bakıyorsun ki o zaten dönem dönem kendini yeniliyor. Sen fark etsen de etmesen de mutlaka bir yenileme söz konusu. Seni tebrik ediyoruz, bakımlı olmanın hakkını verip pırıl pırıl bir cilde sahip olmayı başarmışsın. :)

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