Cildinin Yenilenmeye Ne Kadar İhtiyacı Var?
Cildinin Yenilenmeye Ne Kadar İhtiyacı Var?
Hepimiz dönemsel olarak cildimizin yorulduğunu, yıprandığını fark ediyoruz. Fakat burada kritik olan şey; gerçekten bunu fark edebiliyor muyuz?
Şimdi senin cildinin yenilenmeye ne kadar ihtiyacı var? Öğrenmeye hazırsan, haydi teste!
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1. İlk olarak söyle bakalım; cildinin görünümü nasıl?
2. Günlük cilt bakım rutinin nasıl diye sorsak?
3. Nasıl bir cilt tipine sahipsin?
4. Güneş kremiyle aran nasıl?
5. Su içer misin?
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