Cildinin Yenilenmeye Ne Kadar İhtiyacı Var?

Senin cildin bayağı bir hassas yapıya sahip gibi gözüküyor. Bilirsin, hassas ciltlerde bakım çok daha önemli bir rol oynar. Dolayısıyla sen bizce cildini yenilemek için bir an önce çalışmalara başla! Cilt şakaya gelmez, geciktirmeye ise hiç gelmez. O yüzden sen ne yap ne et cildini yenilemeye bak. ;) Özellikle mevsim geçiş dönemlerinde cilt de yenilenmek için kendini hazır hissediyorken mutlaka bakımlarını yaptır, peelinglerini ve kremlerini kullan.