Cildinin Pürüzsüz Görünmesini Sağlayacak Bakım Sırrını Ortaya Çıkarıyoruz!
Cildinin Pürüzsüz Görünmesini Sağlayacak Bakım Sırrını Ortaya Çıkarıyoruz!
Her kadının hayali cilt pürüzsüzlüğü! Peki ya senin cildinin pürüzsüz görünmesini sağlayacak sır ne?
Bu testte söylüyoruz!
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1. İlk olarak cilt tipini öğrenelim!
2. Cilt bakım rutininde hangi adımları takip ediyorsun?
3. Güneş koruyucu kullanma alışkanlığın nedir?
4. Beslenme alışkanlıkların hakkında hangisi sana daha uygun geliyor?
5. Cilt bakım rutininizde hangi aktif bileşenleri kullanmayı tercih edersiniz?
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6. Cilt bakım rutinini ne sıklıkla değiştiriyorsun?
7. Cildininin nem dengesini nasıl korursun?
8. Cilt bakımında genellikle ihmal ettiğin bir adım var mı?
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