Cildinin İyiliği İçin Vücut Bakımı Rutinine Eklemen Gereken Şey Ne?

Vücut bakımının bir parçası olarak içeriden de destek almak önemlidir. Cildin sağlığını korumak ve genel vücut fonksiyonlarını desteklemek için günlük olarak vitamin ve mineral takviyeleri almak faydalı olabilir. Özellikle A, C, E vitaminleri ve omega-3 yağ asitleri cilt sağlığı için önemlidir. Bu takviyeler, cildin yenilenmesini, iltihaplanmayı azaltmayı ve cilt dokusunu iyileştirmeyi destekleyerek daha sağlıklı bir cilt görünümü elde etmene yardımcı olabilir.