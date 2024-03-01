Cildinin İyiliği İçin Vücut Bakımı Rutinine Eklemen Gereken Şey Ne?
Cildinin İyiliği İçin Vücut Bakımı Rutinine Eklemen Gereken Şey Ne?
Hepimizin cilt bakım rutininde bazı eksikleri olmuştur. Peki ya senin vücut bakımındaki eksiğin ne?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Öncelikle cilt tipini öğrenelim!
2. Her gün düzenli olarak yaptığın bir cilt bakım rutinin var mı?
3. Hava güneşli olmasa bile güneş koruyucu kullanıyor musun?
4. Peki ya ne sıklıkla cildini nemlendiriyorsun?
5. Duş alırken hangi ürünleri tercih ediyorsun?
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6. Besleyici ve sağlıklı beslendiğini söyleyebilir misin?
7. Cildinde en sık yaşadığın problem hangisi?
8. Son soru! Şu ana kullandığın ürünler arasında hassasiyet yaratanlar oldu mu?
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