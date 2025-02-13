Cildinin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?
Cildinin Dili Olsa Sana Ne Söylerdi?
Hayatımızda en çok cildimizle zaman geçiriyoruz, kabul edelim. Cildinin dile geldiğini düşün ve sana neler söyleyebileceğini bi' hayal et.
Ya da boş ver, biz senin yerine cildinin sana söyleyebileceklerini söyleyelim. Ama önce seni tanımamız lazım!
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Eveeeet, seni tanıyalım. Sabahları cilt bakımına ne kadar zaman ayırıyorsun?
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Cildini en çok hangi durumda huzursuz hissediyorsun?
Şimdi bu cilt bakım ürünlerinden hangisinin rutininde olmadığını seçer misin?
Cilt bakımında en vazgeçilmez ürünün hangisi diye sorsak?
Kritik bir soruyu atlamışız! 🧐 Hemen soralım: Cilt tipin bunlardan hangisi?
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Cilt bakım ürünleri kadar su içmek de önemli. Günlük su tüketimin ne kadar?
Akşamları cilt temizliğini atlıyor musun?
Son olarak şunu soralım: Dışarı çıkmadan önce güneş kremini sürüyor musun?
Cildin onunla zaman geçirmediğin için biraz mutsuz...
Cildin biraz ilgiyi hak ettiğini söylüyor!
Cildinle aran iyi ama sana biraz kırgınmış.
Cildinden mesaj var:" Beni dinlediğin için teşekkür ederim!"
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