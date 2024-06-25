Cildinin Arınmak İçin Neye İhtiyacı Var?
Cildinin Arınmak İçin Neye İhtiyacı Var?
Cildimiz, günlük yaşamın stresi, kirli hava, makyaj ve daha birçok faktörle sürekli etkileşim halindedir. Bu etkiler cildimizi tıkar ve zamanla cilt problemlerine yol açabilir. Peki, cildinin arınması için ihtiyacın olan şey nedir? Bu test, cildinin özel ihtiyaçlarını belirlemek için sana rehberlik edecek👇
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1. lk sorumuzla başlayalım! Cilt bakımından istediğin asıl etki ne?
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2. Ne sıklıkla makyaj yapıyorsun?
3. Peki, makyajla uyuyor musun?
4. Cildinin genel durumundan ne kadar memnunsun? Puanlar mısın?
5. Cilt bakımına gerekli zamanı ayıyor musun?
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