Cildini Nemlendirmenin Sandığından Çok Daha Önemli Olmasının 10 Sebebi
Cildini Nemlendirmenin Sandığından Çok Daha Önemli Olmasının 10 Sebebi
Cildimiz için en önemli şeylerden biri doğru ve yeterli nemlendirme. Peki cildini nemlendirmenin neden önemli? İşte sorunun yanıtları...
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1. Cildin koruyucu bariyerini güçlendirir.
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2. Kuruluğu önler.
3. Erken yaşlanma belirtilerini azaltır.
4. Cilt dokusunu iyileştirir.
5. Tahrişi azaltır.
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