Cildini Nemlendirmenin Sandığından Çok Daha Önemli Olmasının 10 Sebebi

Cildin hiç pul pul döküntü hale geldi mi? Geldiyse ne kadar kötü olduğunu bilirsin. Yaptığın makyaj bile yüzünde güzel durmaz. Nemlendirme işte tam da bunun için önemli. Cilt kuruluğu, kaşıntı, pullanma ve çatlamaya neden olabilirken sen düzenli nemlendirme ile bu sorunların önüne geçer ve cildini yumuşak ve pürüzsüz hale getirebilirsin.