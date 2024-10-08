Cildini Kimyasal Kullanmadan Güzelleştirebileceğin 10 Doğal Reçete
Cildini Kimyasal Kullanmadan Güzelleştirebileceğin 10 Doğal Reçete
Cildini daha güzel hale getirmek istiyorsun ama kimyasal da kullanmak istemiyorsun. Çok düşünmene gerek yok! Sana cildini daha güzel hale getirecek doğal tarifler veriyoruz!
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1. Bal ve Tarçın Maskesi
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2. Yoğurt ve Yulaf Ezmesi Peelingi
3. Salatalık ve Aloe Vera Jeli
4. Hindistan Cevizi Yağı ile Nem Maskesi
5. Avokado Maskesi
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