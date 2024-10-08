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Cildini Kimyasal Kullanmadan Güzelleştirebileceğin 10 Doğal Reçete

etiket Cildini Kimyasal Kullanmadan Güzelleştirebileceğin 10 Doğal Reçete

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 16:01

Cildini daha güzel hale getirmek istiyorsun ama kimyasal da kullanmak istemiyorsun. Çok düşünmene gerek yok! Sana cildini daha güzel hale getirecek doğal tarifler veriyoruz!

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1. Bal ve Tarçın Maskesi

1. Bal ve Tarçın Maskesi

Cildinin parlaklığını geri kazandıracak bu maske, antibakteriyel özellikleriyle bilinen bal ve tarçının birleşimiyle aknelere savaş açıyor!

  • Malzemeler: 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı tarçın 

  • Yapılışı: Balı ve tarçını küçük bir kapta iyice karıştır. 

  • Uygulama: Karışımı temizlenmiş yüzüne nazikçe uygula, göz çevresinden kaçın. 

  • Bekleme Süresi: Maskeyi cildinde 10-15 dakika beklet. 

  • Temizleme: Ilık suyla yüzünü durula ve yumuşak bir havluyla kurula. Haftada 1-2 kez uygulayarak aknelerin azaldığını göreceksin. Parlak bir cilde merhaba de!

2. Yoğurt ve Yulaf Ezmesi Peelingi

2. Yoğurt ve Yulaf Ezmesi Peelingi

Doğal bir eksfoliant olan yulaf ezmesi, yoğurt ile birleşerek cildini ölü hücrelerden arındıracak ve daha nemli hale getirecek. 

  • Malzemeler: 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi 

  • Yapılışı: Yulaf ezmesini blenderda ince bir toz haline getir, ardından yoğurtla karıştır. 

  • Uygulama: Karışımı dairesel hareketlerle nazikçe yüzüne masaj yaparak uygula. 

  • Bekleme Süresi: 5-10 dakika beklettikten sonra cildini ölü hücrelerden arındırmak için hafifçe ovala. 

  • Temizleme: Ilık suyla yüzünü durula ve ardından nemlendirici uygula. Haftada bir kez uygulanması cildini nemli ve pürüzsüz hale getirecek.

3. Salatalık ve Aloe Vera Jeli

3. Salatalık ve Aloe Vera Jeli

Cildi yatıştıran bu karışım, özellikle hassas ciltler için ideal. Salatalık ferahlatırken, aloe vera jeli cildi nemlendiriyor.

  • Malzemeler: Yarım salatalık, 2 yemek kaşığı aloe vera jeli 

  • Yapılışı: Salatalığı rendele ve suyunu çıkar, ardından aloe vera jeli ile karıştır. 

  • Uygulama: Karışımı temizlenmiş cildine eşit bir şekilde dağıt. 

  • Bekleme Süresi: 15-20 dakika boyunca cildinde bırak. 

  • Temizleme: Ilık suyla durula ve cildini yumuşak bir havluyla kurula. Bu karışım, cildi ferahlatır ve yatıştırır, haftada 2-3 kez kullanılabilir.

4. Hindistan Cevizi Yağı ile Nem Maskesi

4. Hindistan Cevizi Yağı ile Nem Maskesi

Hindistan cevizi yağ doğal bir mucize! Cildi derinlemesine nemlendiren ve aynı zamanda antioksidanlar ile cildinizi koruyan doğal bir nemlendirici olduğunu söyleyebiliriz. 

  • Malzemeler: 1 çay kaşığı organik hindistan cevizi yağı 

  • Yapılışı: Hindistan cevizi yağını avucunda erit. 

  • Uygulama: Yağı yüzüne ve boynuna dairesel hareketlerle masaj yaparak uygula. 

  • Bekleme Süresi: Cildin yağı tamamen emene kadar bekle. Bu yağ, cildini derinlemesine nemlendirir ve yumuşak bir doku kazandırır. 

  • Temizleme: Gece boyunca cildinde bırakabilir veya sabah ılık suyla yıkayabilirsin. Günlük kullanım için uygundur.

5. Avokado Maskesi

5. Avokado Maskesi

Zengin yağ asitleri ve vitaminlerle dolu avokado, kuru cildi beslerken aynı zamanda parlak bir görünüm kazandırıyor. 

  • Malzemeler: Yarım olgun avokado, 1 yemek kaşığı bal 

  • Yapılışı: Avokadoyu ezerek pürüzsüz bir püre haline getir, ardından balı ekle ve karıştır. 

  • Uygulama: Karışımı temizlenmiş yüzüne kalın bir tabaka halinde uygula. 

  • Bekleme Süresi: 15-20 dakika beklet, bu süre zarfında cildinin nemlenmesini sağlayacaktır. 

  • Temizleme: Maskeyi ılık suyla durula ve yumuşak bir havluyla kurula. Haftada 1-2 kez uygulandığında cildin çok daha iyi görünecek.

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6. Yeşil Çay Buz Küpleri

6. Yeşil Çay Buz Küpleri

Gözenekleri sıkılaştırmak ve cildi canlandırmak için yeşil çayı demleyip buz kalıplarında dondurarak yüzünde kullanabilirsin.

  • Malzemeler: 1 fincan demli yeşil çay 

  • Yapılışı: Yeşil çayı demle ve oda sıcaklığına gelmesini bekle, ardından buz kalıplarına dökerek dondur. 

  • Uygulama: Donmuş yeşil çay küplerini yüzünde hafifçe gezdir, özellikle gözenekli bölgelere odaklan. 

  • Bekleme Süresi: Cildinde birkaç dakika boyunca buz küplerini gezdir. 

  • Temizleme: Cildini kurulamak için bir havlu kullan. Bu yöntemi günlük olarak kullanabilirsin.

7. Elma Sirkesi Tonik

7. Elma Sirkesi Tonik

Cildi pH dengesine kavuşturan elma sirkesi, düzenli kullanıldığında cildi arındırır ve lekelerin azalmasına yardımcı oluyor.

  • Malzemeler: 1 ölçü elma sirkesi, 2 ölçü su 

  • Yapılışı: Elma sirkesi ve suyu karıştırarak bir sprey şişesine dök. 

  • Uygulama: Yüzünü temizledikten sonra bu karışımı pamuk yardımıyla cildine uygula. 

  • Bekleme Süresi: Tıpkı tonik gibi, durulama gerektirmeden cildinin emmesini bekle. 

  • Sonuç: Düzenli kullanımda cildinin pH dengesini korur, lekelerin görünümünü azaltır. Günde bir kez, tercihen akşamları uygulayabilirsin..

8. Gül Suyu Spreyi

8. Gül Suyu Spreyi

Gül suyu, cildi yatıştıran ve canlandıran harika bir toniktir. Özellikle sıcak günlerde ferahlatıcı bir etki sağlar.

  • Malzemeler: Saf gül suyu 

  • Yapılışı: Saf gül suyunu bir sprey şişesine doldur. 

  • Uygulama: Gün boyunca ihtiyaç duyduğunda cildine püskürt. 

  • Bekleme Süresi: Gül suyu cildinde tamamen kuruyana kadar bekle. 

  • Sonuç: Bu doğal tonik, cildini ferahlatır ve yatıştırır, aynı zamanda cilt tonunu dengeler. Günlük olarak, özellikle sıcak günlerde kullanabilirsin.

9. Papaya ve Bal Maskesi

9. Papaya ve Bal Maskesi

Papaya, cildi ölü hücrelerden arındırarak daha parlak bir görünüm kazandıran bir meyve. Bal ile birleştirildiğinde nemlendirici etkisi de gösteriyor. 

  • Malzemeler: Yarım olgun papaya, 1 yemek kaşığı bal 

  • Yapılışı: Papayayı püre haline getir ve balı ekleyerek karıştır. 

  • Uygulama: Karışımı temizlenmiş yüzüne uygula, göz çevresinden kaçınmaya çalış.

  • Bekleme Süresi: Maskeyi 15-20 dakika boyunca cildinde beklet. 

  • Temizleme: Ilık suyla yüzünü yıka ve ardından nemlendirici uygula. Bu maske, cildini aydınlatacak ve ölü hücrelerden arındıracak. Haftada bir kez kullanabilirsin.

10. Zerdeçal ve Yoğurt Maskesi

10. Zerdeçal ve Yoğurt Maskesi

Antiinflamatuar özellikleriyle bilinen zerdeçal, yoğurt ile birleşerek cildi aydınlatıyor ve akneleri iyileştiriyor. 

  • Malzemeler: 1 çay kaşığı zerdeçal, 2 yemek kaşığı yoğurt 

  • Yapılışı: Zerdeçalı ve yoğurdu iyice karıştırarak homojen bir karışım elde et.

  • Uygulama: Karışımı yüzüne eşit şekilde uygula, göz çevresine sürdürmekten kaçın. 

  • Bekleme Süresi: Maskeyi 10-15 dakika boyunca cildinde beklet. 

  • Temizleme: Soğuk suyla yüzünü durula. Bu maske haftada 1-2 kez uygulayabilirsin.

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