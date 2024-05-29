Cildine Ne Kadar İyi Bakıyorsun?
Cildine Ne Kadar İyi Bakıyorsun?
Cilt bakımı herkes için ayrıdır. Özellikle de bu işe önem veren biriysen cilt bakımında kendi cildine en uygun bakımı yapman çok kritiktir.
Peki sen cildine ne kadar iyi bakıyorsun?
Öğrenmek için haydi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk olarak söyle bakalım aşağıdaki malzemelerden hangisi cilt bakımında senin vazgeçilmezin?
2. Peeling yapar mısın?
3. Güneş kremi kullanıyor musun?
4. Ne sıklıkla su içiyorsun?
5. Makyaj yapar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın