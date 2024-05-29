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Cildine Ne Kadar İyi Bakıyorsun?

etiket Cildine Ne Kadar İyi Bakıyorsun?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 18:01

Cilt bakımı herkes için ayrıdır. Özellikle de bu işe önem veren biriysen cilt bakımında kendi cildine en uygun bakımı yapman çok kritiktir.

Peki sen cildine ne kadar iyi bakıyorsun?

Öğrenmek için haydi teste! 

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1. İlk olarak söyle bakalım aşağıdaki malzemelerden hangisi cilt bakımında senin vazgeçilmezin?

2. Peeling yapar mısın?

3. Güneş kremi kullanıyor musun?

4. Ne sıklıkla su içiyorsun?

5. Makyaj yapar mısın?

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6. Cildini bol bol yıkar mısın?

7. Serum kullanıyor musun?

8. Son olarak söyle bakalım; atopik bir cildin mi var?

Sen cildine çok iyi bakamıyorsun gibi...

Cilt bakım rutini adı üstünde rutin olması gereken bir durum. Fakat sen biraz bu konuda ihmalkar davranmış gibisin. Bence günlük olarak kendine küçük hedefler koyup biraz daha kuralcı olmaya çalışabilirsin. Çünkü cildine yatırım yapman, ilerleyen yaşlarına en büyük hediyelerden birisi olur. Bu yüzden bizce bir hedef belirle ve örneğin bir hafta boyunca öncelikle cildini temizleme rutinini oluştur. Sonrasında yavaş yavaş bu rutinini genişlet. Bundan sıkılırsan sana güzel bir tavsiyemiz var, bizce bundan sıkılırsan bu bakım rutinin esnasında bir şeyler izleyebilirsin ya da müzik dinleyebilirsin. Böylelikle bu rutin daha keyifli bir şeye dönüşmüş olur. :)

Sen cildine baya iyi bakıyorsun!

Senin cildine o kadar iyi bakıyorsun ki bizim seni tebrik etmekten öte yapabileceğimiz pek bir şey yok. Bu  rutinlerini hiç bozmadan devam etmeye özen gösterirsen sen herkesin ''Cildine ne yaptırdın ya?'' diye soracağı insana dönüşebilirsin. Bu rutini oluşturmak elbette hiç kolay olmamıştır fakat asıl zor olan bunun sürekliliğini sağlayabilmek. Bunu başaracağına inancımız tam. Devam! 😊

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