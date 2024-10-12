Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Cildine İyi Gelecek 10 Meditasyon Yöntemi

etiket Cildine İyi Gelecek 10 Meditasyon Yöntemi

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
12.10.2024 - 16:01

Cildin için cilt bakımı kadar olumlu düşünmek, zihnini stresten arındırmak da oldukça önemli. Öyle ki meditasyon ile önce zihnini sonra cildini daha sağlıklı bir hale getirebilirsin. İşte cildin için yapabileceğin meditasyonlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Nefes meditasyonu

Derin ve yavaş nefes alıp vererek vücudundaki oksijen seviyesini artırabilirsin. Bu meditasyon, hücre yenilenmesini hızlandırarak cildinin daha canlı ve parlak görünmesini sağlar. Unutma ki her şeyin başı doğru ve sağlıklı nefes almak. Bu meditasyonda 4 sayıda nefes alıp 4 sayı tutup 4 sayıda da nefesini verebilirsin.

2. Görselleştirme meditasyonu

Kendini sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olarak hayal ettiğiniz bu meditasyonda bilinçaltını etkileyerek cilt sağlığını da iyileştirebilirsin. Çünkü stres ciltte kabarmalara, sivilcelere ve tepkimelere yol açabiliyor. Görselleştirme meditasyonunda gözünün önüne dileğin ve hayal ettiğin, olmasını istediğin şeyi getirmelisin.

3. Renk meditasyonu

Farklı renklerin enerjilerini hissederek cildinin ihtiyacı olan enerjiyi verdiğin bu meditasyonda çakraların renkleri ile başlayabilirsin. Kök çakradan taç çakraya kadar tek tek renkleri hayal ettiğin bu meditasyonu yönlendirmeli şekilde de yapabilirsin. Dilersen de tek renk üzerinden ihtiyacın olan enerjiye odaklanabilirsin. Örneğin, stresli hissettiğinde yeşil renge odaklanabilirsin çünkü yeşil renk yenileyici ve sakinleştiricidir.

4. Aromaterapi meditasyonu

Lavanta, papatya gibi cilt sağlığına iyi gelen yağların kokusunu alarak meditasyon yaptığın bu akışta koku duyunu öne çıkartarak rahatlayabilirsin. Aynı zamanda sana ve cildine iyi gelecek uçucu yağları seçersen meditasyonun daha da verimli geçebilir. Önemli olan kokularla birlikte zihnini sakinleştirmek.

5. Farkındalık meditasyonu

imgur.com

Şu ana odaklanarak zihnini dinlendirebileceğin bu meditasyonda önemli olan ana dönmektir. Geçmiş veya geleceği düşünmediğin bu meditasyonda zihnini dinlendirirken cildinin yenilenmesine de fırsat tanıyabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Mantra meditasyonu

Olumlu kelimeler ve cümlelerle zihnini rahatlattığın bu meditasyonda Sanskritçe veya Türkçe mantraları tekrar edebilirsin. Mantarlar zihnini sakinleşiştirken cildinin parlaklığına ve aslında öz benliğine de iyi gelecek.

7. Çakra meditasyonu

Cildimizdeki tepkimeler bazen çakralarımızın tıkanıklığından olabilir. Bu yüzden de çakralarını düzene sokmak ilk adımlardan biri olabilir. Çakra meditasyonu ile hem bedenini hem de zihnini sakinleştirirken stresi azaltabilirsin.

8. Doğayla baş kurma meditasyonu

Bu meditasyonda kendini bir ağaç veya ormanda kökleri olan bir bitki gibi düşünebilirsin. Doğa ile daha ayakın olmanı sağlayacak bu meditasyon ile zihnini sakinleştirirken anda kalarak stresten uzaklaşabilirsin. Unutma hepimiz doğa ile bağlantıda olduğumuzda daha rahat oluruz.

9. Beden meditasyonu

Bu meditasyonda ayak parmak uçlarından başlayarak saç diplerine kadar her alanı taraman gerekiyor. Bedeninin nerelerinde ağrı, tıkanıklık olduğunu bulabileceğin bu meditasyonda bedenini anlayarak ona göre yaklaşımlar sergileyebilirsin.

10. Yüz yogası meditasyonu

Yüz yogası cildini daha sağlıklı hale getirir. Bu hareketleri yaparken arkadan bir mantra veya olumlama açarak yüz yogası yaptığın sırada meditasyon da yaparak hem zihnini hem de yüzünü sakinleştirebilirsin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın