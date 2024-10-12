Cildine İyi Gelecek 10 Meditasyon Yöntemi

Bu meditasyonda kendini bir ağaç veya ormanda kökleri olan bir bitki gibi düşünebilirsin. Doğa ile daha ayakın olmanı sağlayacak bu meditasyon ile zihnini sakinleştirirken anda kalarak stresten uzaklaşabilirsin. Unutma hepimiz doğa ile bağlantıda olduğumuzda daha rahat oluruz.