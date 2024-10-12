Cildine İyi Gelecek 10 Meditasyon Yöntemi
Cildine İyi Gelecek 10 Meditasyon Yöntemi
Cildin için cilt bakımı kadar olumlu düşünmek, zihnini stresten arındırmak da oldukça önemli. Öyle ki meditasyon ile önce zihnini sonra cildini daha sağlıklı bir hale getirebilirsin. İşte cildin için yapabileceğin meditasyonlar!
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1. Nefes meditasyonu
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2. Görselleştirme meditasyonu
3. Renk meditasyonu
4. Aromaterapi meditasyonu
5. Farkındalık meditasyonu
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