Cildine En Çok Zarar Veren Şey Ne?
Cildine En Çok Zarar Veren Şey Ne?
Cildinle ilgili her şeyi doğru yapıyor musun? Peki o zaman senin cildine zarar veren şey ne? Öğrenmek için 👇
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1. Sence cilt sağlığını en çok olumsuz etkileyen şey ne?
2. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için ne yapıyorsun?
3. Peki, cildini günlük olarak temizliyor musun?
4. Söyle bakalım, nasıl bir beslenme düzenin var?
5. Makyajını silmeden uyumak sana ne hissettirir?
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6. Daha önce hiç cilt bakımı yaptırdın mı?
7. Yeteri kadar su içmeye özen gösteriyor musun?
8. Son olarak, uyku düzenin nasıl?
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