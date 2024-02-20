Cildine En Çok Zarar Veren Şey Ne?

Senin cildinin en büyük düşmanı uykusuzluk! Gün içinde çok yorulmana rağmen yeteri kadar uyumuyorsun. Bu da cildinin daha cansız görünmesine ve çoğu zaman göz altı morlukları oluşmasına neden oluyor. Sana tavsiyemiz bir an önce uykunu düzene sokman!