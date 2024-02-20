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Cildine En Çok Zarar Veren Şey Ne?

etiket Cildine En Çok Zarar Veren Şey Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 20:01

Cildinle ilgili her şeyi doğru yapıyor musun? Peki o zaman senin cildine zarar veren şey ne? Öğrenmek için 👇

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1. Sence cilt sağlığını en çok olumsuz etkileyen şey ne?

2. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için ne yapıyorsun?

3. Peki, cildini günlük olarak temizliyor musun?

4. Söyle bakalım, nasıl bir beslenme düzenin var?

5. Makyajını silmeden uyumak sana ne hissettirir?

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6. Daha önce hiç cilt bakımı yaptırdın mı?

7. Yeteri kadar su içmeye özen gösteriyor musun?

8. Son olarak, uyku düzenin nasıl?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Uykusuzluk!

Senin cildinin en büyük düşmanı uykusuzluk! Gün içinde çok yorulmana rağmen yeteri kadar uyumuyorsun. Bu da cildinin daha cansız görünmesine ve çoğu zaman göz altı morlukları oluşmasına neden oluyor. Sana tavsiyemiz bir an önce uykunu düzene sokman!

Sağlıksız beslenme!

Sağlıksız beslenme ve kötü alışkanlıklar senin cildini en kötü etkileyen şey! Sağlığına pek dikkat etmediğin için cildinde sivilce ve siyah nokta oluşumuna zemin hazırlıyorsun. Sana tavsiyemiz, düzenli bir beslenme programına başlaman ve cilt bakım rutinini aksatmaman!

Cilt bakımını aksatmak!

Cilt bakımını düzenli yapsan harika bir cildin olacak fakat çoğu zaman buna üşeniyorsun. Bu nedenle kullandığın çoğu ürünün faydasını göremiyorsun. Unutma, cilt bakımında en önemli şey bunu bir alışkanlık haline getirerek düzenli olarak yapmaktır.

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