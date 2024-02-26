Cildin Sana Ne Anlatmak İstiyor?
Cildin Sana Ne Anlatmak İstiyor?
Cildin dile gelse ve konuşsa sana ne anlatırdı?
Bu testte söylüyoruz!
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1. Cildinde hangi tür sorunlarla karşılaşıyorsun?
2. Günlük cilt bakım rutininde hangi adımları uyguluyorsun?
3. Cildinin durumunu en çok etkileyen faktör hangisi?
4. Hangi cilt bakım ürünlerini daha çok tercih ediyorsun?
5. Cildindeki belirtileri gidermek için hangi yöntemleri kullanıyorsun?
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6. Cilt tipini en iyi şekilde nasıl tanımlarsın?
7. Cildindeki değişiklikleri takip etmek ve gelişmeleri gözlemlemek için hangi yöntemleri kullanıyorsun?
8. Son olarak, cildine bir telkinde bulunabilseydin ne söylerdin?
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