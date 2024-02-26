Cildin Sana Ne Anlatmak İstiyor?

Sen cildine arada bir çok iyi baksan da bunu düzenli olarak yapmıyorsun. Aslında düzenli olarak yaptığında çok iyi sonuçlar alıyorsun fakat bunu her zaman yapmak sana biraz zor geliyor. Cildin sana bir şey anlatsa ona özen göstermen gerektiğini, özen gösterdiğinde sana daha güzel yanıt vereceğini anlatmak isterdi.