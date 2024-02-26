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Cildin Sana Ne Anlatmak İstiyor?

etiket Cildin Sana Ne Anlatmak İstiyor?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 20:01

Cildin dile gelse ve konuşsa sana ne anlatırdı?

Bu testte söylüyoruz!

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1. Cildinde hangi tür sorunlarla karşılaşıyorsun?

2. Günlük cilt bakım rutininde hangi adımları uyguluyorsun?

3. Cildinin durumunu en çok etkileyen faktör hangisi?

4. Hangi cilt bakım ürünlerini daha çok tercih ediyorsun?

4. Hangi cilt bakım ürünlerini daha çok tercih ediyorsun?

5. Cildindeki belirtileri gidermek için hangi yöntemleri kullanıyorsun?

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6. Cilt tipini en iyi şekilde nasıl tanımlarsın?

7. Cildindeki değişiklikleri takip etmek ve gelişmeleri gözlemlemek için hangi yöntemleri kullanıyorsun?

8. Son olarak, cildine bir telkinde bulunabilseydin ne söylerdin?

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Ona biraz daha özen göstermen gerektiğini anlatmak istiyor olabilir!

Sen cildine arada bir çok iyi baksan da bunu düzenli olarak yapmıyorsun. Aslında düzenli olarak yaptığında çok iyi sonuçlar alıyorsun fakat bunu her zaman yapmak sana biraz zor geliyor. Cildin sana bir şey anlatsa ona özen göstermen gerektiğini, özen gösterdiğinde sana daha güzel yanıt vereceğini anlatmak isterdi.

Onu yormaman gerektiğini...

Cildinin sana anlatmak istediği şey basit ve etkili ürünlerin cilt bakım rutininde büyük etkiler yaratabileceği. Sen zaman zaman çok fazla kimyasal kullanarak cildini yorabiliyorsun ve bu durum sende hassasiyete neden oluyor. Cildini yormayıp yalnızca ihtiyacı olan ürünleri kullanırsan çok daha pürüzsüz, parlak ve bebek gibi bir cilde sahip olabilirsin!

Doğru ürünleri seçmen gerektiğini!

Cilt bakımında en önemli şey cildine iyi gelecek, doğru ürünleri seçmektir. Cildine neyin iyi geleceğini bulduğunda hem cildini hem de kendini daha mutlu hissedeceksin. Bu biraz zorlu bir süreç olabilir fakat deneme yanılma yoluyla sizi mutlu edecek ürünlere ulaşabilirsin.

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