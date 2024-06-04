Cildin Ne Kadar Pürüzsüz?
Cildin Ne Kadar Pürüzsüz?
Pürüzsüz bir cilt herkesin hayalidir değil mi?
Bu testte verdiğin cevaplara göre cildinin ne kadar pürüzsüz olduğunu söylüyoruz!
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1. Sürekli olarak uyguladığın bir cilt bakım rutinin var mı?
2. Peki ya hangi ürünleri kullanıyorsun?
3. Cildinde sık sık leke ve tahrişlerle karşılaşıyor musun?
4. Güneşe karşı cilt koruması almak için ne sıklıkta ve hangi ürünleri kullanıyorsun?
5. Hangi faktörlerin cildinin pürüzsüzlüğünü olumsuz etkilediğini düşünüyorsun?
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