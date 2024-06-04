Cildin Ne Kadar Pürüzsüz?

Senin cildin ışıl ışıl ve fazlasıyla pürüzsüz! Seni görenler adeta bir daha bakıyor bu cilt şaka mı diye... Sen yediğine içtiğine, cilt bakımına ve sağlığına o kadar çok dikkat ediyorsun ki böyle bir cilt sende olmasın da kimde olsun değil mi? Rutinlerini doğru uyguluyor, yaptığın bakımlardan etki alıp almadığını sürekli olarak gözlemleyerek ona göre değişikliklere gidiyorsun. Senin cildin inanılmaz pürüzsüz!