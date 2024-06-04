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Cildin Ne Kadar Pürüzsüz?

etiket Cildin Ne Kadar Pürüzsüz?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 18:01

Pürüzsüz bir cilt herkesin hayalidir değil mi? 

Bu testte verdiğin cevaplara göre cildinin ne kadar pürüzsüz olduğunu söylüyoruz!

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1. Sürekli olarak uyguladığın bir cilt bakım rutinin var mı?

2. Peki ya hangi ürünleri kullanıyorsun?

3. Cildinde sık sık leke ve tahrişlerle karşılaşıyor musun?

4. Güneşe karşı cilt koruması almak için ne sıklıkta ve hangi ürünleri kullanıyorsun?

5. Hangi faktörlerin cildinin pürüzsüzlüğünü olumsuz etkilediğini düşünüyorsun?

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6. Peki ya cilt tipin nedir?

7. Cilt bakım rutininde peeling veya maske gibi derinlemesine temizlik ürünleri kullanıyor musun?

8. Cilt pürüzsüzlüğünü artırmak için hangisini uygularsın?

Fazlasıyla pürüzsüz!

Senin cildin ışıl ışıl ve fazlasıyla pürüzsüz! Seni görenler adeta bir daha bakıyor bu cilt şaka mı diye... Sen yediğine içtiğine, cilt bakımına ve sağlığına o kadar çok dikkat ediyorsun ki böyle bir cilt sende olmasın da kimde olsun değil mi? Rutinlerini doğru uyguluyor, yaptığın bakımlardan etki alıp almadığını sürekli olarak gözlemleyerek ona göre değişikliklere gidiyorsun. Senin cildin inanılmaz pürüzsüz!

Pürüzsüz diyebiliriz!

Cildinin pürüzsüz olduğunu söyleyebiliriz! Sen cilt bakımına dikkat ediyor, beslenmene de özen gösteriyorsun fakat zaman zaman cildinde bazı aksilikler yaşanabiliyor. Sürdüğün bir ürün tahriş yaratabiliyor ya da aniden bir sivilcen ortaya çıkabiliyor ama cildin kesinlikle sürekli böyle kalmıyor. Genel olarak insanların dışarıdan baktığında imrendiği bir cilde sahipsin. Arada ufak tefek pürüzler oluyor tabii ama insalık hali, bunlar da nazar boncuğu diyelim 😜

Pek pürüzsüz olduğunu söyleyemeyiz....

Sen cildine ne kadar özen gösterirsen göster, ne kadar fazla ürün kullanırsan kullan senin cildinde ufak tefek pürüzler, tahrişler ortaya çıkabiliyor. Hassas bir cilde ve kalbe sahip olmanın etkileri diyelim... Sen ürün değiştirdikçe cildin tepki veriyor, sen bakım yaptıkça sivilceler çıkıyor... Belki de doğru ürünleri hala bulamadın ama bulana kadar aramaya devam!

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