Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Cildin Dile Gelseydi Sana Ne Söylerdi?

etiket Cildin Dile Gelseydi Sana Ne Söylerdi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 18:01

Kendini, cildinin derin duygularını ve gizli mesajlarını keşfetmeye hazırla. Bu test sayesinde cildinin seninle paylaşmak istediklerini öğrenebilir, bakım ve yaşam tarzında yapman gereken değişiklikleri daha iyi anlayabilirsin.

Hazırsan👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cildinde en sık karşılaştığın problemi öğrenerek testimize başlayalım!

2. Beslenme alışkanlıkların hakkında ne söyleyebilirsin?

3. Cildin suya çok ihtiyacı var! Sen yeterince su içtiğini düşünüyor musun?

4. Güneş kremi ile aran nasıl?

5. Son zamanlarda stres seviyen nasıl? Puanla! (1 en düşük, 5 en yüksek)

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Yüzünü cildine uygun bir temizleyiciyle her gece yatmadan önce yıkıyor musun?

7. Daha önce hiç profesyonel cilt bakımı yaptırdın mı?

8. Son olarak, hangi mevsimde cildinle ilgili daha fazla sorun yaşıyorsun?

Ne yapıyorsan yapmaya devam et çünkü bana çok iyi bakıyorsun!

Bana temizleme, koruma ve onarma konusunda yeterli özeni gösteriyorsun, bunun için sana teşekkür ederim. Cilt olarak benim de düzenli bakıma ihtiyacım var ve sen bu konuda gerekli doğru bilgileri öğrenmeye ve elinden geldiğince uygulamaya çalışıyorsun. Yine de, bazı alanlarda ek özen göstermek ve yeni bilgiler öğrenmek bana daha iyi hissetirmeni sağlayabilir. Özellikle stres ve uyku düzeninle ilgili adımlar atmaya devam edersen, bu hem senin hem de benim için daha sağlıklı bir denge sağlayacaktır. Unutma, cildin senin yansıman ve biz birlikte daha güçlü olabiliriz.

Güneş kremini sürmeyi, su içmeyi ve kendini sevmeyi ihmal etme :)

imgur.com

Gözlemlerimden anladığım kadarıyla, cildin üzerindeki dikkatini ve sevgini hissediyorum. Ancak, hayalindeki sağlıklı ve bebeksi cilde kavuşmak için güneş kremi sürmeyi ihmal etmemelisin. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak, benim için oldukça önemli. Ayrıca, su içmek de beni içten besleyen nem ve parlaklık kazanmamı sağlayan önemli bir etken. Bu iki basit ama etkili alışkanlığı ihmal etmemeni öneriyorum. Emek verirsen, ben daha iyi olacağım ve sana en iyi şekilde yanıt vereceğim.

Küçük adımlarla büyük farklar yaratabiliriz!

Lütfen ama lütfen bana daha çok ilgi göster. Her gece beni yıkamadan yatma. Gün boyunca kirli havaya, makyaja ve birçok etkene maruz kalıyorum ve akşamları rahat nefes almak için temizlenmeye ihtiyacım var. Senin de haklı olduğunu biliyorum; bazen cilt bakımı çekilmez bir çile gibi gelebiliyor ve üşenmekle  zor olabiliyor. Ancak, basit ve temel düzeyde yaparsan, hem sen hem de ben daha iyi hissedeceğiz. Küçük adımlar büyük farklar yaratabilir ve bu özenle birlikte daha sağlıklı ve parlak bir cilde kavuşabiliriz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın