Cildin Dile Gelseydi Sana Ne Söylerdi?
Cildin Dile Gelseydi Sana Ne Söylerdi?
Kendini, cildinin derin duygularını ve gizli mesajlarını keşfetmeye hazırla. Bu test sayesinde cildinin seninle paylaşmak istediklerini öğrenebilir, bakım ve yaşam tarzında yapman gereken değişiklikleri daha iyi anlayabilirsin.
Hazırsan👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cildinde en sık karşılaştığın problemi öğrenerek testimize başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Beslenme alışkanlıkların hakkında ne söyleyebilirsin?
3. Cildin suya çok ihtiyacı var! Sen yeterince su içtiğini düşünüyor musun?
4. Güneş kremi ile aran nasıl?
5. Son zamanlarda stres seviyen nasıl? Puanla! (1 en düşük, 5 en yüksek)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın