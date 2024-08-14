Bana temizleme, koruma ve onarma konusunda yeterli özeni gösteriyorsun, bunun için sana teşekkür ederim. Cilt olarak benim de düzenli bakıma ihtiyacım var ve sen bu konuda gerekli doğru bilgileri öğrenmeye ve elinden geldiğince uygulamaya çalışıyorsun. Yine de, bazı alanlarda ek özen göstermek ve yeni bilgiler öğrenmek bana daha iyi hissetirmeni sağlayabilir. Özellikle stres ve uyku düzeninle ilgili adımlar atmaya devam edersen, bu hem senin hem de benim için daha sağlıklı bir denge sağlayacaktır. Unutma, cildin senin yansıman ve biz birlikte daha güçlü olabiliriz.