Cildin Akneye Ne Kadar Meyilli?

Senin herhangi bir cilt bakım rutinin olmadığı için cildin akneye gayet uygun bir ortam hazırlıyor diyebiliriz. Her sabah ve akşam yüzünü temizlemeli ve nemlendirmelisin. Ayrıca güneş kremi kullanmaya da özen göstermelisin. Eğer cildine düzenli olarak bakarsan aradaki farkı göreceksin!