Cildin Akneye Ne Kadar Meyilli?
Cildin Akneye Ne Kadar Meyilli?
Cilt bakımı konusunda ne kadar bilgilisin? Kendi cildine gereken özeni gösteriyor musun? İşte bu testte vereceğin cevaplara göre cildinin akneye meyilli olup olmadığını söylüyoruz! 👇
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1. İlk olarak söyle bakalım, her akşam yüzünü temizliyor musun?
2. Makyajını temizlemeden uyumak seni rahatsız eder mi?
3. Peki sağlıklı beslenmek için neler yapıyorsun?
4. Senin bir kozmetik ürününden en büyük beklentin ne?
5. Şimdi de favori cilt bakım ürününü seç bakalım! 👇
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