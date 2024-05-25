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Cildin Akneye Ne Kadar Meyilli?

etiket Cildin Akneye Ne Kadar Meyilli?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 16:01

Cilt bakımı konusunda ne kadar bilgilisin? Kendi cildine gereken özeni gösteriyor musun? İşte bu testte vereceğin cevaplara göre cildinin akneye meyilli olup olmadığını söylüyoruz! 👇

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1. İlk olarak söyle bakalım, her akşam yüzünü temizliyor musun?

2. Makyajını temizlemeden uyumak seni rahatsız eder mi?

3. Peki sağlıklı beslenmek için neler yapıyorsun?

4. Senin bir kozmetik ürününden en büyük beklentin ne?

5. Şimdi de favori cilt bakım ürününü seç bakalım! 👇

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6. Cilt bakımına ne kadar zaman ayırıyorsun?

7. Cildinle ilgini en çok endişe duyduğun şey ne?

8. Son olarak, kozmetik ürünlerini neye göre satın alıyorsun?

Maalesef senin cildin akneye çok meyilli!

Senin herhangi bir cilt bakım rutinin olmadığı için cildin akneye gayet uygun bir ortam hazırlıyor diyebiliriz. Her sabah ve akşam yüzünü temizlemeli ve nemlendirmelisin. Ayrıca güneş kremi kullanmaya da özen göstermelisin. Eğer cildine düzenli olarak bakarsan aradaki farkı göreceksin!

Bazı dönemlerde akneye meyilli olabilirsin!

Sen cildini düzenli olarak temizliyorsun ama bir yandan da pek sağlıklı beslenmediğin için cildinde bazen akne meydana gelebiliyor. Bunun olmaması için özellikle yağlı gıdalardan uzak durmalı ve bol bol su içmeye özen göstermelisin.

Senin cildin adeta ışık saçıyor!

Sende bırak akneyi, cildinde pürüz bile yok! Hem sağlığına dikkat ediyor hem de cildine çok iyi bakıyorsun. Her zaman doğru kozmetik ürünlerini seçiyor ve bakım rutinini asla aksatmıyorsun. Keşke herkes senin gibi olsa!

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