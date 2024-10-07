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Cilde İyi Gelen Şeylerden Kaçını Doğru Tahmin Edebileceksin?

etiket Cilde İyi Gelen Şeylerden Kaçını Doğru Tahmin Edebileceksin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 16:01

Bakalım sen cilt bakımı konusunda ne kadar iyisin ve cildine iyi gelecek şeyleri ne kadar iyi biliyorsun? Hadi teste, başlıyoruz!

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1. Cildini güneşin zararlı etkilerinden korumak için en etkili yöntem nedir?

2. Cildini temizlerken hangi su sıcaklığını tercih etmelisin?

3. Cilt sağlığı için en önemli vitaminlerden biri hangisidir?

4. Yüzünü günde kaç kez yıkamak idealdir?

5. Kuru cilt tipi için en önemli bakım adımı nedir?

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6. Sivilce oluşumunu önlemek için hangi besinleri tüketmekten kaçınmak gerekir?

7. Cilt lekelerini hafifletmek için hangi doğal yöntemler kullanılabilir?

8. Yastık kılıfını ne sıklıkla değiştirmelisin?

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