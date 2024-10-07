Cilde İyi Gelen Şeylerden Kaçını Doğru Tahmin Edebileceksin?
Cilde İyi Gelen Şeylerden Kaçını Doğru Tahmin Edebileceksin?
Bakalım sen cilt bakımı konusunda ne kadar iyisin ve cildine iyi gelecek şeyleri ne kadar iyi biliyorsun? Hadi teste, başlıyoruz!
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1. Cildini güneşin zararlı etkilerinden korumak için en etkili yöntem nedir?
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2. Cildini temizlerken hangi su sıcaklığını tercih etmelisin?
3. Cilt sağlığı için en önemli vitaminlerden biri hangisidir?
4. Yüzünü günde kaç kez yıkamak idealdir?
5. Kuru cilt tipi için en önemli bakım adımı nedir?
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