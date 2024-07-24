CHP Lideri Özgür Özel'den Sokakta Karşılaştığı Bir Köpeğe: "Meclistekilere Bir Şey Söylemek İster misin?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışılan Sokak Hayvanları Yasası'na karşı duruşunu belli ederek, 'Çare ölümdür' diyenlerin karşısında olduğunu belirtmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Lideri Özel'in sokakta karşılaştığı bir köpekle sohbet ettiği anlar kameraya alındı. Köpeğe, "Naber? Meclis'teki amcalara ablalara bir şey söylemek ister misin?" dediği duyuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sokak hayvanlarının uyutulmasının önünü açan yasaya karşı net bir duruş sergileyen Özel, sokak köpeğini göstererek "Bunların canına kast ediyorlar, olacak gibi değil." sözlerini ekledi.
Videonun tamamı için:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın