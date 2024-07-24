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CHP Lideri Özgür Özel'den Sokakta Karşılaştığı Bir Köpeğe: "Meclistekilere Bir Şey Söylemek İster misin?"

CHP Lideri Özgür Özel'den Sokakta Karşılaştığı Bir Köpeğe: "Meclistekilere Bir Şey Söylemek İster misin?"

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 16:49

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tartışılan Sokak Hayvanları Yasası'na karşı duruşunu belli ederek, 'Çare ölümdür' diyenlerin karşısında olduğunu belirtmişti.

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CHP Lideri Özel'in sokakta karşılaştığı bir köpekle sohbet ettiği anlar kameraya alındı. Köpeğe, "Naber? Meclis'teki amcalara ablalara bir şey söylemek ister misin?" dediği duyuldu.

CHP Lideri Özel'in sokakta karşılaştığı bir köpekle sohbet ettiği anlar kameraya alındı. Köpeğe, "Naber? Meclis'teki amcalara ablalara bir şey söylemek ister misin?" dediği duyuldu.

Sokak hayvanlarının uyutulmasının önünü açan yasaya karşı net bir duruş sergileyen Özel, sokak köpeğini göstererek "Bunların canına kast ediyorlar, olacak gibi değil." sözlerini ekledi.

Sokak hayvanlarının uyutulmasının önünü açan yasaya karşı net bir duruş sergileyen Özel, sokak köpeğini göstererek "Bunların canına kast ediyorlar, olacak gibi değil." sözlerini ekledi.

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