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CHP’li Ümraniye Belediye Başkanı Adayı Aykut Erdoğdu: “Gerekirse Kendi Silahımla Sahaya İneceğim”

CHP’li Ümraniye Belediye Başkanı Adayı Aykut Erdoğdu: “Gerekirse Kendi Silahımla Sahaya İneceğim”

CHP Ümraniye
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 18:29

Cumhuriyet Halk Parti’nin İstanbul Ümraniye’den belediye başkanı adayı gösterdiği Aykut Erdoğdu, başkan seçilmesi halinde uyuşturucuya savaş açacağını söyledi. Erdoğdu, gerekirse beylik silahıyla sokaklara ineceğini de ifade etti.

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Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları da çalışmalarına hız verdi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adayları da çalışmalarına hız verdi.

CHP’nin Ümraniye’den aday gösterdiği Aykut Erdoğdu, bugün ilçede açıklamalarda bulundu.

CHP’nin Ümraniye’den aday gösterdiği Aykut Erdoğdu, bugün ilçede açıklamalarda bulundu.

Seçilmesi halinde uyuşturucuya savaş açacağını söyleyen Erdoğdu, gerekirse kendi silahıyla sokağa ineceğini de ifade etti.

Seçilmesi halinde uyuşturucuya savaş açacağını söyleyen Erdoğdu, gerekirse kendi silahıyla sokağa ineceğini de ifade etti.

Aykut Erdoğdu’nun açıklamaları 👇

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