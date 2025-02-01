CHP’de Transfer Dönemi: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Partiye Katılım Teklifine "Evet" Dedi
CHP’de Transfer Dönemi: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Partiye Katılım Teklifine "Evet" Dedi
Erken seçim süreci çağrıları yapan ve seçim için kolları sıvayan CHP’de kulisler hareketli. Memleket Partisi Genel Başkanı ve eski CHP’li Muharrem İnce’nin ‘baba ocağı’na geri döneceği konuşuluyordu. Şimdi de Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun’un CHP’ye katılması bekleniyor.
İki isim salı günü grup toplantısında CHP rozeti takacak. Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Enginyurt, CHP’ye katılacaklarını doğruladı.
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Erken seçim çalışmaları için kolları sıvayan CHP’de transfer dönemi başladı. CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce ile ilgili yeni gelişmeyi gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.
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Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, CHP’ye katılıyor.
Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı. Salı günü grup toplantısında rozetleri takılacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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