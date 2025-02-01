CHP’de Transfer Dönemi: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Partiye Katılım Teklifine "Evet" Dedi

İkili çarşamba günü CHP lideri Özgür Özel ile görüştü ve Özel’in partiye katılma teklifine “Evet” dediler. Salı günü CHP’nin grup toplantısında rozetleri takılacak milletvekilleri bu iddiaları doğruladı.

İsmail Saymaz, Enginyurt ile görüşmesini aktardı. Enginyurt, Saymaz’a “Erdoğan’dan kurtulacaksak bunun CHP ile mümkün olacağına inanıyorum. CHP’de merkez sağın ve milliyetçilerin toplanmasına katkımız olsun istiyoruz” dedi.