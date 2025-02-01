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CHP’de Transfer Dönemi: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Partiye Katılım Teklifine "Evet" Dedi

CHP’de Transfer Dönemi: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun Partiye Katılım Teklifine "Evet" Dedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.02.2025 - 12:21

Erken seçim süreci çağrıları yapan ve seçim için kolları sıvayan CHP’de kulisler hareketli. Memleket Partisi Genel Başkanı ve eski CHP’li Muharrem İnce’nin ‘baba ocağı’na geri döneceği konuşuluyordu. Şimdi de Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun’un CHP’ye katılması bekleniyor. 

İki isim salı günü grup toplantısında CHP rozeti takacak. Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Enginyurt, CHP’ye katılacaklarını doğruladı. 

Kaynak: Halktv / İsmail Saymaz

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Erken seçim çalışmaları için kolları sıvayan CHP’de transfer dönemi başladı. CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce ile ilgili yeni gelişmeyi gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.

Erken seçim çalışmaları için kolları sıvayan CHP’de transfer dönemi başladı. CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce ile ilgili yeni gelişmeyi gazeteci İsmail Saymaz duyurdu.

Saymaz, halktv.com.tr’deki yazısında İnce’nin 10 gün içinde Memleket Partisi ile birlikte CHP’ye ilhak edeceğini kaydetti. Memleket Partililer ise bunun gerekçesini “İki kutuplu siyasette ayakta durmamız çok zor. 150 bin üye yaptık. Üyelerimiz AK Parti karşıtlığı nedeniyle ‘Kazanamayız’ diyerek seçimde CHP’ye oy veriyor” sözleriyle açıkladı.

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, CHP’ye katılıyor.

Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, CHP’ye katılıyor.

Saymaz, Demokrat Parti’den istifa ederek bağımsız olarak İstanbul ve İzmir Milletvekilliğini sürdüren Cemal Enginyurt ile Salih Uzun’un CHP’ye katılacağını belirtti. 

Kaynak

Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı. Salı günü grup toplantısında rozetleri takılacak.

Cemal Enginyurt iddiaları doğruladı. Salı günü grup toplantısında rozetleri takılacak.

İkili çarşamba günü CHP lideri Özgür Özel ile görüştü ve Özel’in partiye katılma teklifine “Evet” dediler. Salı günü CHP’nin grup toplantısında rozetleri takılacak milletvekilleri bu iddiaları doğruladı.

İsmail Saymaz, Enginyurt ile görüşmesini aktardı. Enginyurt, Saymaz’a “Erdoğan’dan kurtulacaksak bunun CHP ile mümkün olacağına inanıyorum. CHP’de merkez sağın ve milliyetçilerin toplanmasına katkımız olsun istiyoruz” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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