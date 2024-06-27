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Çekya Maçında Heyecandan Yerinde Duramayan İsmail Yüksek'in Gol Sevinçlerini Görmelisiniz!

Çekya Maçında Heyecandan Yerinde Duramayan İsmail Yüksek'in Gol Sevinçlerini Görmelisiniz!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 12:27

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de müthiş bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek, A Milli Takım'ın kritik Çekya galibiyetinde öne çıkan isimlerden biri oldu. Başarılı orta sahanın, karşılaşma içindeki sevinci, heyecanı sosyal medyada gündem oldu.

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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.

Büyük heyecana sahne olan mücadelede İsmail Yüksek'in heyecanı dikkat çekti. 25 yaşındaki orta sahanın sevinçleri, sosyal medyada çok konuşuldu.

Büyük heyecana sahne olan mücadelede İsmail Yüksek'in heyecanı dikkat çekti. 25 yaşındaki orta sahanın sevinçleri, sosyal medyada çok konuşuldu.

Yüksek, neler mi yaptı? 😄 Hakan'nın 1-0 öne geçiren golü sonrası resmen uçtu. 😎

Cenk Tosun'un müthiş golünde de yedek kulübesinden sevinmeye giderken terlikle depar attı. 🚀

Sevinirken de Cenk'in topiğini (saç tozu) silmeye çalıştı. 😄

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