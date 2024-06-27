Çekya Maçında Heyecandan Yerinde Duramayan İsmail Yüksek'in Gol Sevinçlerini Görmelisiniz!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de müthiş bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek, A Milli Takım'ın kritik Çekya galibiyetinde öne çıkan isimlerden biri oldu. Başarılı orta sahanın, karşılaşma içindeki sevinci, heyecanı sosyal medyada gündem oldu.