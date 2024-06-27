Çekya Maçında Heyecandan Yerinde Duramayan İsmail Yüksek'in Gol Sevinçlerini Görmelisiniz!
Çekya Maçında Heyecandan Yerinde Duramayan İsmail Yüksek'in Gol Sevinçlerini Görmelisiniz!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de müthiş bir performans ortaya koyan İsmail Yüksek, A Milli Takım'ın kritik Çekya galibiyetinde öne çıkan isimlerden biri oldu. Başarılı orta sahanın, karşılaşma içindeki sevinci, heyecanı sosyal medyada gündem oldu.
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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı.
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Büyük heyecana sahne olan mücadelede İsmail Yüksek'in heyecanı dikkat çekti. 25 yaşındaki orta sahanın sevinçleri, sosyal medyada çok konuşuldu.
Yüksek, neler mi yaptı? 😄 Hakan'nın 1-0 öne geçiren golü sonrası resmen uçtu. 😎
Cenk Tosun'un müthiş golünde de yedek kulübesinden sevinmeye giderken terlikle depar attı. 🚀
Sevinirken de Cenk'in topiğini (saç tozu) silmeye çalıştı. 😄
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