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Çankırı'da Bir Garip Yöresel Oyun! 'Ebemin Tavuğunu Kim Çaldı?'

Çankırı'da Bir Garip Yöresel Oyun! 'Ebemin Tavuğunu Kim Çaldı?'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.07.2024 - 15:29

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Çankırı'da geleneklerin devamı olarak yaren gecelerinde oynanan 'Ebemin tavuğunu kim çaldı?' isimli oyun sosyal medyada gündem oldu. 

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Çankırı'nın geçmişten günümüze getirdiği geleneklerinden biri olan 'Ebemin tavuğunu kim çaldı?' isimli oyun sosyal medyada gündem oldu.

Çankırı'nın geçmişten günümüze getirdiği geleneklerinden biri olan 'Ebemin tavuğunu kim çaldı?' isimli oyun sosyal medyada gündem oldu.

Erkeklerin yaren gecelerinde oynadığı oyunda, ıslak bir bezle birbirlerinin kafasına vuran kişiler 'Tavuğu kim çaldı?' sorusunu yöneltiyor. Vurulan kişi hedef seçtiği kişinin çaldığını söyleyerek, ıslak bezle ona vuruyor. Oynayanların birbirinin canını yakmak pahasına vurduğu oyun sosyal medyada yeniden gündem olurken, izleyenler oyunun gereksiz bir adet olduğunu söyledi. 📹

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