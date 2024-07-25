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'Arabam Tamir Olmadı' Çatışması! Kurşunlar Havada Uçuştu, 2 Kişi Yaralandı

'Arabam Tamir Olmadı' Çatışması! Kurşunlar Havada Uçuştu, 2 Kişi Yaralandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.07.2024 - 13:49

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Arnavutköy'de bir servise tamir ettirdikleri arabanın tekrar bozulmasına sinirlenen 3 kişi servisi silahlarla bastı. Saldırıya servis çalışanlarının da karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Olayda iki kişi yaralandı.

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Arnavutköy'de özel bir servise aracını tamire götüren bir kişi aracın sorunlarının düzelmemesi üzerine yanındaki iki kişi ile birlikte servisin bulunduğu binaya ateş açtı.

Arnavutköy'de özel bir servise aracını tamire götüren bir kişi aracın sorunlarının düzelmemesi üzerine yanındaki iki kişi ile birlikte servisin bulunduğu binaya ateş açtı.

Silah seslerini duyan servis çalışanlarının karşılık vermesi üzerine taraflar arasında çatışma çıktı.

Silah seslerini duyan servis çalışanlarının karşılık vermesi üzerine taraflar arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada vücuduna 4 kurşun isabet eden saldırganlardan biri ağır yaralanırken, bir servis elemanının da yaralandığı öğrenildi. Olay sonrası bölgedeki vatandaşların tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı. İşte o anlar; 📹

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plutonundeliği

avrupa yakası afganistan yakası oldu aw

Tamer Önen

insanlar bu ülkede kafayı yedi. herkeste silah, bıçak.

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