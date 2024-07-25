'Arabam Tamir Olmadı' Çatışması! Kurşunlar Havada Uçuştu, 2 Kişi Yaralandı

Arnavutköy'de bir servise tamir ettirdikleri arabanın tekrar bozulmasına sinirlenen 3 kişi servisi silahlarla bastı. Saldırıya servis çalışanlarının da karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Olayda iki kişi yaralandı.
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Arnavutköy'de özel bir servise aracını tamire götüren bir kişi aracın sorunlarının düzelmemesi üzerine yanındaki iki kişi ile birlikte servisin bulunduğu binaya ateş açtı.
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Silah seslerini duyan servis çalışanlarının karşılık vermesi üzerine taraflar arasında çatışma çıktı.
Çıkan çatışmada vücuduna 4 kurşun isabet eden saldırganlardan biri ağır yaralanırken, bir servis elemanının da yaralandığı öğrenildi. Olay sonrası bölgedeki vatandaşların tepki gösterdiği anlar kameralara yansıdı. İşte o anlar; 📹
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avrupa yakası afganistan yakası oldu aw
insanlar bu ülkede kafayı yedi. herkeste silah, bıçak.
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