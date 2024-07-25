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Sıcaklık 40 Derecenin Üzerine Çıktı! Dönercilerin Aşırı Sıcaklığa Karşı Bulduğu Çözüm Gülümsetti

Sıcaklık 40 Derecenin Üzerine Çıktı! Dönercilerin Aşırı Sıcaklığa Karşı Bulduğu Çözüm Gülümsetti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.07.2024 - 12:42

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Diyarbakır'da 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıkların üzerine bir de ocak başında çalışmak zorunda olan dönerciler çözümü sırtlarını buz kalıbı bağlamakta buldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri gülümsetirken, bazı kullanıcılar dönercilere hak verdi. 

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Yurt genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar devam ederken, Diyarbakır'da bir dönercinin 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklarda serin kalabilmek için bulduğu yöntem sosyal medyada gündem oldu.

Yurt genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar devam ederken, Diyarbakır'da bir dönercinin 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklarda serin kalabilmek için bulduğu yöntem sosyal medyada gündem oldu.

Sırtlarına buz kalıpları bağlayarak ocak başında serin kalmak isteyen dönercilerin görüntüleri gülümsetti. İşte o görüntüler; 📹

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