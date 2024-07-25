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Sünnet Töreninde İlginç Görüntüler: Küçük Çocuk Dans Ekibiyle Salona Geldi

Sünnet Töreninde İlginç Görüntüler: Küçük Çocuk Dans Ekibiyle Salona Geldi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.07.2024 - 11:58

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Amasya'da küçük bir çocuk için düzenlenen sünnet töreninde ilginç anlar yaşandı. Çocuğun salona girişi esnasında beyaz kıyafetli kadınların dans ettiği görüldü. 

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Amasya'da yapılan bir sünnet düğününde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Amasya'da yapılan bir sünnet düğününde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Küçük çocuğun salona girişi esnasında beyaz kıyafetli kadınlardan oluşan bir dans ekibinin koreografi yaptığı görüldü. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları yapılanları anlamlandıramadı. İşte o anlar; 📹

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