Sünnet Töreninde İlginç Görüntüler: Küçük Çocuk Dans Ekibiyle Salona Geldi

Amasya'da küçük bir çocuk için düzenlenen sünnet töreninde ilginç anlar yaşandı. Çocuğun salona girişi esnasında beyaz kıyafetli kadınların dans ettiği görüldü.
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Amasya'da yapılan bir sünnet düğününde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Küçük çocuğun salona girişi esnasında beyaz kıyafetli kadınlardan oluşan bir dans ekibinin koreografi yaptığı görüldü. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları yapılanları anlamlandıramadı. İşte o anlar; 📹
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