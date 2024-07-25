Sünnet Töreninde İlginç Görüntüler: Küçük Çocuk Dans Ekibiyle Salona Geldi

Kazanın İçeriğine Kimse Anlam Veremedi! İngiliz Vatandaşı, Düzce Belediyesi'ne Ait Cenaze Aracıyla Kaza Yaptı

İnsanlar Şaşkınlıkla Havuzu Terk Etti: Antalya'da Bir Otelde Bir Şahıs Havuza Büyük Tuvaletini Yaptı