Kaza Nedeniyle Belden Aşağısı Felç Olan Adam, Robotik Yürüme Cihazı Sayesinde Olimpiyat Meşalesini Taşıdı!

11 yaşında geçirdiği bir kaza nedeniyle belden aşağısı sakat kalan 36 yaşındaki eski tenisçi Kevin Piette, Paris Olimpiyat meşalesini taşıdı. Piette'nin meşaleyle yürüdüğü anlar sosyal medyada 2 milyonun üzerinde izlendi.
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Fransa'da gerçekleştirilen 2024 Paris olimpiyatları büyük bir heyecanla beklenirken, 11 yaşında geçirdiği bir kaza sonucu belden aşağısı sakat olan 36 yaşındaki Kevin Piette'nin meşale taşıdığı anlar rsosyal medyada gündem oldu.
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Piette'nin meşaleyi taşıdığı anlar sosyal medyada 2 milyonun üzerinde izlenirken, görüntüleri izleyenler gelişen teknolojinin güzel şeylere vesile olması nedeniyle mutluluklarını belirtti. İşte o anlar; 📹
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