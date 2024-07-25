Kaza Nedeniyle Belden Aşağısı Felç Olan Adam, Robotik Yürüme Cihazı Sayesinde Olimpiyat Meşalesini Taşıdı!

Olimpiyatlarda Ter Dökecek Olan Milli Sporcularımız Türk Mutfağı ve Fransız Mutfağı Arasında Seçim Yaptı

Cübbeli Ahmet'in 'Selamlaşmak' ile İlgili Sözleri Yeniden Gündem Oldu: "Selam Vermek, Görüşebiliriz Demek"

Yumruklar Havada Uçuşmuştu: Mecliste Yaşanan “Hırsız” Kavgasını Başlatanın Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Sakarya'da Bir Camide Kendisine Zarar Vermek İsteyen Şahsı Farkeden Müezzin Hızlı Bir Müdahale ile Engel Oldu