Çalışmalarını Tamamladı: Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Ayrılıyor
Çalışmalarını Tamamladı: Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Ayrılıyor
Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki iki haftalık görevinin bugün sona ereceği bildirildi. Haber, Axiom Space şirketinin sosyal medya hesabından duyuruldu.
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16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan araçla uzaya taşınan Türk astronot, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü aracılığıyla dünyaya dönecek.
Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması, Türkiye saati ile 17:50'de gerçekleşecek.
Gezeravcı, istasyonda geçirdiği süre zarfında toplamda 13 farklı deney gerçekleştirdi.
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