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Çalışmalarını Tamamladı: Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Ayrılıyor

Çalışmalarını Tamamladı: Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Ayrılıyor

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
02.02.2024 - 10:10

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki iki haftalık görevinin bugün sona ereceği bildirildi. Haber, Axiom Space şirketinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

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16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan araçla uzaya taşınan Türk astronot, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü aracılığıyla dünyaya dönecek.

16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan araçla uzaya taşınan Türk astronot, ekip arkadaşlarıyla birlikte Dragon kapsülü aracılığıyla dünyaya dönecek.

Kapsülün ABD'nin Orlando açıklarındaki okyanusa iniş yapması bekleniyor.

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması, Türkiye saati ile 17:50'de gerçekleşecek.

Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması, Türkiye saati ile 17:50'de gerçekleşecek.

Dönüş yolculuğu Axiom Space şirketi tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Gezeravcı, istasyonda geçirdiği süre zarfında toplamda 13 farklı deney gerçekleştirdi.

Gezeravcı, istasyonda geçirdiği süre zarfında toplamda 13 farklı deney gerçekleştirdi.

Deneylerin adları şu şekilde ifade edildi: EXTRAMOPHYTE, CRISPR-GEM, UYNA, gMETAL, UzMAn, PRANET, METABOLOM, MİYELOİD, MESSAGE, MİYOKA, OKSİJEN SATÜRASYONU, VOKALKORD, ALGALSPACE

Axiom Space'in paylaşımı 👇

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