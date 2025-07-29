Bursa’da Ormanı Yakmaya Çalışan Bir Kişiyi Vatandaşlar Gördü, Koşarak Kaçtı!

Bursa'nın Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale devam ederken, ormanı yakmaya çalışan bir şüpheli tespit edildi.
Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa kent merkezi Tophane yamaçlarında havai fişek atarak yangın çıkardığı ileri sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.
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Bursa’da ormanı yakmaya çalışan kişiyi vatandaşlar kameraya aldı!
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa kent merkezi Tophane yamaçlarında havai fişek atarak yangın çıkardığı ileri sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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