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Bursa’da Ormanı Yakmaya Çalışan Bir Kişiyi Vatandaşlar Gördü, Koşarak Kaçtı!

Bursa’da Ormanı Yakmaya Çalışan Bir Kişiyi Vatandaşlar Gördü, Koşarak Kaçtı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.07.2025 - 13:17

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Bursa'nın Orhaneli-Harmancık ilçeleri arasında çıkan yangına müdahale devam ederken, ormanı yakmaya çalışan bir şüpheli tespit edildi. 

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa kent merkezi Tophane yamaçlarında havai fişek atarak yangın çıkardığı ileri sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.

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Bursa’da ormanı yakmaya çalışan kişiyi vatandaşlar kameraya aldı!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa kent merkezi Tophane yamaçlarında havai fişek atarak yangın çıkardığı ileri sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa kent merkezi Tophane yamaçlarında havai fişek atarak yangın çıkardığı ileri sürülen 4 kişinin gözaltına alındığı bildirdi.

Başsavcılık açıklamasında, basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Bursa’da havai fişek yangın çıkardı' haberine konu olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği görevlilerince 28 Temmuz'da havai fişek atarak yangına sebebiyet veren şüpheliler S.D., A.K., M.B. ve M.A.’nın gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Bursa'da havai fişeklerin atılmasının yasaklanmasına dair bir karar bulunmuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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