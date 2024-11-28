Burcunu Seç, Sana Özel Bir Bakım Tüyosu Verelim!
Burcunu Seç, Sana Özel Bir Bakım Tüyosu Verelim!
Zodyak ailesinin 12 üyesi de birbirinden eşsiz ve güzel özelliklerle beraber alışkanlıklara sahip. Güzellik konusunda bir kıyas yapamayız ama her burç için farklı bir bakım tüyosu verebiliriz!
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Hızlı ve etkili: Canlandırıcı yüz masajı!
"Pıt pıt"" yaparak dene: Nemlendirici bakımı!
Bebek gibi hissettirir: Ferahlatıcı yüz spreyi kullanabilirsin!
Gece gelen güzellik perileri: Gece bakımı!
Gözler kalbin aynasıdır: Işıltı veren göz bakımı!
Güzellik detaylardadır: Derinlemesine cilt bakımı için yumuşak bir temizleme fırçası!
Cilde nefes aldırır: Cilt tipine uygun bir toniği bakım rutinine ekleyebilirsin!
Gözenekleri açar: Buhar maskesi!
Cildinin ihtiyacı olan şeylerden biri: Su bazlı nemlendirici!
Düzenli kullanımda farkı hissedersin: Haftalık yüz maskesi!
Tazelik kazandırır: Cilt serumu ile cildine masaj yap!
Cildine iyi davran: Mini boy güneş kremini yanından ayırma!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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