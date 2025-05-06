Astroloji, karakterimizin ve kişiliğimizin birçok yönünü belirlerken, aynı zamanda bize içimizde ne kadar 'delilik' barındırdığımızı da söylüyor. Bu delilik, bazen hayatı daha renkli ve heyecanlı kılacak bir tutku, bazen de çılgınca bir macera arzusu olabilir. Peki, senin burcun bu konuda sana ne diyor? Belki bir Akrep kadar tutkulu, belki bir Kova kadar özgür ruhlu, belki de bir Yengeç kadar duygusal olabilirsin. Ya da belki de bir Aslan kadar lider, bir İkizler kadar çevik ya da bir Oğlak kadar disiplinli olabilirsin. Her burcun kendine özgü bir delilik yüzdesi var ve bu, senin karakterinin ve yaşam tarzının bir parçası.

Burcuna Göre Yüzde Kaç İçinde Delilik Barındırıyorsun?

Haydiii!