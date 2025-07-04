Burcuna Göre Neden Trip Atarsın Söylüyoruz!
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Burcunu seçer misin?
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Sabırsızlık ve umursanmadığını hissettiğinde trip atarsın!
Konforuna veya alışkanlıklarına müdahale edildiğinde trip atarsın!
İletişimsizlik veya görmezden gelindiğinde trip atarsın!
Duygusal emeğin karşılık görmediğinde trip atarsın!
İlgisiz kalmak veya takdir edilmediğinde trip atarsın!
Küçük ama önemli detaylar atlandığında trip atarsın!
Haksızlığa uğramak ya da dengesizlikten dolayı trip atarsın!
Güvensizlik veya unutulmayan kırgınlıklardan dolayı trip atarsın!
Özgürlüğünün kısıtlanmasından veya enerjinin düşürülmesinden dolayı trip atarsın!
Planlarının bozulmasından veya ciddiyetinin hafife alınmasından dolayı trip atarsın!
Anlaşılmamaktan ve duygularının önemsenmemesinden dolayı trip atarsın!
Alınganlık ve duygusal hayal kırıklıklarından dolayı trip atarsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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