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Burcuna Göre Bu Yaz Kaç Kalp Kıracaksın?

Burcuna Göre Bu Yaz Kaç Kalp Kıracaksın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
13.07.2025 - 10:08

Yaz geldi, hava ısındı, kalpler hızla çarpmaya başladı! Peki ya sen? Flört oyunlarında sahneye ne zaman çıkıyorsun? Burcuna göre bu yaz kaç kalp kıracaksın, kaç kişinin aklını başından alacaksın? Belki farkında bile olmadan kalp koleksiyonu yapıyorsun…

Burcuna Göre Bu Yaz Kaç Kalp Kıracaksın?

Haydiiii!

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Bu yaz kalpleri kırmak sana göre değil! İnsanlara sevgi ve pozitif enerji saçıyorsun. Etrafındakiler seni çok seviyor, sen de onların kalplerini kırmadan yazı geçireceksin.1

1-2

Bir iki kalp kırabilirsin, ama olsun! Kırdığın kalpler genellikle yanlış anlaşılmalardan ya da küçük tartışmalardan kaynaklanıyor. Sonuçta yaz tatili, biraz macera ve heyecan gerekli.

3-4

Orta seviyede kalp kırmaya hazırlıklı ol! Duygular biraz karışabilir, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir ama aynı zamanda çok güzel anılar da biriktireceksin.

5-6

Bu yaz kalplerin kırılmasına sen neden olacaksın! Farkında olmadan etrafında biraz fırtına koparabilirsin. Ama bu, senin özgür ruhunu yansıtıyor. Sadece dikkat et, kırdıklarını tamir etmek zor olabilir.

7-8

Aşkın tam ortasındasın ve bu yaz birden fazla kalbi kırabilirsin. Yalnız dikkat et, unutma kalpler tamir edilmesi zor şeylerdir. Sonra pişman olmamak için biraz daha düşün!

9-10

Ne yapsan kalp kırmadan duramıyorsun! Yaz boyunca bolca drama, entrika ve duygusal gelgitler seni bekliyor. Kendini kontrol etmeyi öğrenmezsen, yalnız kalabilirsin.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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