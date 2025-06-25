Burcuna Göre 2025’in En Büyük Değişimi Seni Nerede Bekliyor?
Herkesin yeni yıl başlarken yaptığı planlar, kurduğı hayaller vardır. Kimisi spora başlamayı planlar, kimisi iş değiştirmeyi, kimisi de yeni bir ev ve araba almayı. Peki bu planların kaçını gerçekleştiririz? Yeni yılda sen değişebildin mi?
Merak etme, cevabını merak ettiğin sorular burada. 2025'in kalan altı ayında yaşayacağın değişim, aslında burcunda saklı.
Bakalım sen, burcuna göre 2025'te nasıl bir değişim yaşayacaksın? Burcuna göre 2025'in en büyük değişimi seni nerede bekliyor? ✨
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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