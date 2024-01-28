Bugüne Kadar Okumadıysanız 2024 Yılında Kesinlikle Bitirmeniz Gereken 15 Mükemmel Kitap
Bugüne Kadar Okumadıysanız 2024 Yılında Kesinlikle Bitirmeniz Gereken 15 Mükemmel Kitap
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Kitap okumanın keyfini çıkarırken aynı zamanda zihninizi genişletmek ve yeni düşüncelere açık olmak mı istiyorsunuz? İşte sizlere, sizi farklı dünyalara götürecek, hayal gücünüzü zorlayacak ve belki de hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandıracak 15 muhteşem kitap önerisi.
Bu kitaplar, farklı türlerden seçilmiş olup, her biri kendi alanında birer başyapıt!
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1. Mahşer- Stephen King
2. She's Come Undone - Wally Lamb
3. Cennetin Doğusu - John Steinbeck
4. Cat's Cradle - Kurt Vonnegut
5. Yalnız Güvercin - Larry McMurtry
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6. Monte Kristo Kontu - Alexandre Dumas
7. All Quiet on the Western Front - Erich Maria Remarque
8. Mezbaha 5 - Kurt Vonnegut
9. Frankenstein - Mary Shelly
10. A Prayer for Owen Meany - John Irving
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11. Pillars of the Earth - Ken Follett
12. Beyaz Şehirdeki İblis - Erik Larson
13. Where the Red Fern Grows - Wilson Rawls
14. Camdan Kale - Jeannette Walls
15. The Gift of Fear - Gavin de Becker
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