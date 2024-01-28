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Bugüne Kadar Okumadıysanız 2024 Yılında Kesinlikle Bitirmeniz Gereken 15 Mükemmel Kitap

Bugüne Kadar Okumadıysanız 2024 Yılında Kesinlikle Bitirmeniz Gereken 15 Mükemmel Kitap

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 13:31

Kitap okumanın keyfini çıkarırken aynı zamanda zihninizi genişletmek ve yeni düşüncelere açık olmak mı istiyorsunuz? İşte sizlere, sizi farklı dünyalara götürecek, hayal gücünüzü zorlayacak ve belki de hayatınıza yeni bir bakış açısı kazandıracak 15 muhteşem kitap önerisi. 

Bu kitaplar, farklı türlerden seçilmiş olup, her biri kendi alanında birer başyapıt!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. Mahşer- Stephen King

1. Mahşer- Stephen King

Bir biyolojik araştırma kurumundan kaçmayı başaran bir kişi, kısa bir süre içerisinde domino etkisi yaratarak insan nüfusunun yüzde 99'unu yok edecek bir mutasyon geçirmiş, son derece ölümcül bir grip virüsünün yayılmasına sebep olur. Bu korkutucu durum karşısında hayatta kalmayı başaran az sayıdaki insan, kendilerini bu felaketten kurtarabilecek bir lider bulma çabası içerisine girer.

2. She's Come Undone - Wally Lamb

2. She's Come Undone - Wally Lamb

She's Come Undone , sorunlu bir genç kızın bir kadına dönüşmesi, mücadeleleri ve onlarla nasıl başa çıkmaya karar verdiğinin hikayesidir. Bu ilgi çekici romanda ana karakterimiz Dolores Price, hayat hikayesini dört yaşından 40 yaşına kadar anlatıyor.

3. Cennetin Doğusu - John Steinbeck

3. Cennetin Doğusu - John Steinbeck

Kaliforniya'nın Salinas Vadisi'nin zengin tarım arazilerinde yer alan bu acımasız roman, nesilleri Adem ve Havva'nın düşüşünü ve Kabil ile Habil'in zehirli rekabetini çaresizce yeniden canlandıran Trasks ve Hamilton ailelerinin iç içe geçmiş kaderlerini takip ediyor.

4. Cat's Cradle - Kurt Vonnegut

4. Cat's Cradle - Kurt Vonnegut

Cat's Cradle (1963) zararsız geleneklerden oluşan bir dini takip eden bazı Karayip yerlilerinin, bir atom bilimcisi tarafından keşfedilen ve sonunda tüm yaşamı yok eden bir maddeyle temas edişini konu alıyor.

5. Yalnız Güvercin - Larry McMurtry

5. Yalnız Güvercin - Larry McMurtry

Eski Batı'nın son günlerinde geçen roman, birkaç emekli Teksas korucusu arasındaki ilişkileri ve Teksas'tan Montana'ya bir sığır sürüsünü sürmekteki maceraları etrafında toplanıyor.

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6. Monte Kristo Kontu - Alexandre Dumas

6. Monte Kristo Kontu - Alexandre Dumas

Monte Kristo Kontu ihanetin, aşkın ve kurtuluşun hikayesidir. Hikaye, Edmund Dantes'i neredeyse tüm hayatını kapsayan hapis, özgürlük ve intikam süreçlerinde takip ediyor. Rahip Abbe Faria ile tanıştıktan sonra Dantes, Monte Kristo hazinesinin yerini öğrenir ve hikayemiz başlar.

7. All Quiet on the Western Front - Erich Maria Remarque

7. All Quiet on the Western Front - Erich Maria Remarque

1914'te Almanya'da savaş patlak verdikten sonra Paul Bäumer ve sınıf arkadaşları, anavatanlarına hizmet etmek için hızla orduya kaydolurlar. Savaş alanındaki ilk görüntülerin onlara savaşın gerçekliğini göstermesiyle hikayemiz başlar ve savaşın gerçek yüzünü gözler önüne serer.

8. Mezbaha 5 - Kurt Vonnegut

8. Mezbaha 5 - Kurt Vonnegut

Mezbaha-Beş, Billy Pilgrim'in II. Dünya Savaşı'nın son yıllarında Almanlar tarafından yakalanması ve hapsedilmesinin bir anlatımıdır ve kitap boyunca, Billy'nin savaştan önceki ve sonraki hayatından ve Tralfamador gezegenine yaptığı seyahatlerden hikayeler içerir.

9. Frankenstein - Mary Shelly

9. Frankenstein - Mary Shelly

Frankenstein, kendi yarattığı bir varlığa hayat vermeyi başaran yetenekli bilim adamı Victor Frankenstein'ın hikayesini anlatıyor. Ancak bu varlık, olacağını hayal ettiği mükemmel canlı değil, ve tam tersine Victor ve insanlık tarafından reddedilen iğrenç bir yaratık.

10. A Prayer for Owen Meany - John Irving

10. A Prayer for Owen Meany - John Irving

Mütevazı Meany ailesinden gelen Owen, Gravesend'de yaşayan ve kendi ölümünü tahmin eden ve kendisinin Tanrı'nın aracı olduğuna inanan biridir. Bu ilahi inanç, bir Küçükler Ligi maçı sırasında John'un annesi Tabby'yi yanlışlıkla öldürdüğünde pekişir ve hikaye ilginç bir yön alır.

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11. Pillars of the Earth - Ken Follett

11. Pillars of the Earth - Ken Follett

Büyük bir yoksulluk ve savaş zamanında, küçük bir kasaba, halkı için zenginlik ve güvenlik talep etmek adına bir katedral inşa etmeye başlar. Hayatta kalma mücadelelerinde hayatlar ve kaderler iç içe geçer.

12. Beyaz Şehirdeki İblis - Erik Larson

12. Beyaz Şehirdeki İblis - Erik Larson

“Dr. Henry Howard Holmes” takma adını kullanan Herman Mudgett adında bir adam, fuar alanının birkaç kilometre batısındaki Englewood semtinde küçük bir otel inşa eder ve fuarda çalışmak için Chicago'ya gelen genç kadınları cezbederek öldürür.

13. Where the Red Fern Grows - Wilson Rawls

13. Where the Red Fern Grows - Wilson Rawls

Where the Red Fern Grows, Billy adında genç bir çocuğun ve sevgili av köpekleri Yaşlı Dan ve Küçük Ann'in hikayesi anlatılır. Onları satın almak ve eğitmek için çok çalıştıktan sonra Billy, köpeklerinin yardımıyla şampiyon bir rakun avcısı olur.

14. Camdan Kale - Jeannette Walls

14. Camdan Kale - Jeannette Walls

Jeannette Walls'un 2005 tarihli anı kitabı olan Camdan Kale, Walls'un göçebe ama canlı yetiştirilme tarzını anlatıyor, direncini ve babasının kefaret etme girişimlerini vurguluyor.

15. The Gift of Fear - Gavin de Becker

15. The Gift of Fear - Gavin de Becker

Gavin de Becker'in The Gift of Fear kitabı, tehlikeli durumlardan kaçınmak için sezgilerimizi nasıl tanıyacağımızı ve onlara nasıl güveneceğimizi öğreten bir kitaptır. Günümüz dünyasında güvende kalmak için pratik tavsiyeler verir.

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