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Bugün İndirimde Neler Var? Adidas Spor Ayakkabılardan Levi's Jean Modellerine 2 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Adidas Spor Ayakkabılardan Levi's Jean Modellerine 2 Ağustos 2024 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 12:14

1 Ağustos 2024 tarihinde, alışveriş severler için birçok fırsat kapıda. Adidas'ın çarpıcı spor ayakkabı koleksiyonundan Levi's'ın şık jean modellerine kadar birçok ürün indirimde. Bu fırsatları kaçırmayın ve gardırobunuzu yenileyin. Bugünün indirimleri, ihtiyaçlarını yakından takip edenler ve kaliteli ürünler arayanlar için mükemmel bir gün olacak.

Bu içerik 02.08.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Emsan Swiss Crystal Tava Pembe 22 cm

1. Emsan Swiss Crystal Tava Pembe 22 cm

1.299,00 TL'den 809,98 TL'ye düştü.

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2. Pratico 4 Büyük Beyaz Sepetli Oyuncak Dolabı

2. Pratico 4 Büyük Beyaz Sepetli Oyuncak Dolabı

1.612,86 TL yerine %46 indirimle 879,00 TL.

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3. Linens Eliptico 25X40 cm Abajur

3. Linens Eliptico 25X40 cm Abajur

2.450,00 TL'den %31'lik indirimle 1.699,00 TL'ye düştü.

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4. Ziya, Erkek Deri Günlük Ayakkabı 141423Z152 Siyah

4. Ziya, Erkek Deri Günlük Ayakkabı 141423Z152 Siyah

1.879,98 TL yerine indirimle 989,79 TL.

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5. Elle Shoes Taba Deri Kadın Terlik

5. Elle Shoes Taba Deri Kadın Terlik

1.119,93 TL yerine şimdi 879,95 TL.

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6. Taç Hera Maxi Çaydanlık Takımı

6. Taç Hera Maxi Çaydanlık Takımı

962,00 TL'den  824,90 TL'ye düştü.

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7. Adidas Erkek Vs Pace 2.0 Spor Ayakkabi

7. Adidas Erkek Vs Pace 2.0 Spor Ayakkabi

1.999,00 TL yerine şimdi 1.481,90 TL'ye düştü.

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8. USR HX4 El Ekstansiyon Lastiği

8. USR HX4 El Ekstansiyon Lastiği

121,99 TL yerine 85,99 TL.

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9. Superga Unisex Yetişkin 2750-COTU Classıc Ayakkabı

9. Superga Unisex Yetişkin 2750-COTU Classıc Ayakkabı

2.249,00 TL yerine şimdi 1.469,90 TL.

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10. adidas Ultrabounce Spor Ayakkabı Erkek

10. adidas Ultrabounce Spor Ayakkabı Erkek

2.440,00 TL yerine şimdi 1.680,90 TL.

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11. Paşabahçe Sylvana Kulplu Buz Kovası ve Maşa 830 cc

11. Paşabahçe Sylvana Kulplu Buz Kovası ve Maşa 830 cc

190,78 TL yerine 133,99 TL.

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12. Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

12. Levi's 511 Slim Jean Pantolon Erkek

1.921,00 TL'den 1.278,80 TL'ye düştü.

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13. Othello Elegante Tempura 95C-X Yastık 50x70 cm

13. Othello Elegante Tempura 95C-X Yastık 50x70 cm

671,39 TL yerine şimdi 458,51 TL.

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