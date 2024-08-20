Bu Vücut Bakımı Testinden Geçebilecek misin?
Bu Vücut Bakımı Testinden Geçebilecek misin?
Vücut bakımı konusunda ne kadar bilgilisin? Eğer iddiam var diyorsan teste! Bakalım soruların kaç tanesi doğru bileceksin...
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1. Cilt temizliği için en uygun zaman hangisidir?
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2. Güneş kremi kullanmanın en önemli nedeni nedir?
3. Saç bakımında hangisini düzenli olarak yapmak önemli?
4. Temel bir cilt bakımının ilk üç adımının doğru sırası hangisi?
5. Hangi vitamin cilt sağlığı için çok önemlidir?
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