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Bu Vücut Bakımı Testinden Geçebilecek misin?

etiket Bu Vücut Bakımı Testinden Geçebilecek misin?

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 18:01

Vücut bakımı konusunda ne kadar bilgilisin? Eğer iddiam var diyorsan teste! Bakalım soruların kaç tanesi doğru bileceksin...

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1. Cilt temizliği için en uygun zaman hangisidir?

2. Güneş kremi kullanmanın en önemli nedeni nedir?

3. Saç bakımında hangisini düzenli olarak yapmak önemli?

4. Temel bir cilt bakımının ilk üç adımının doğru sırası hangisi?

5. Hangi vitamin cilt sağlığı için çok önemlidir?

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6. Kuru ciltler için en uygun nemlendirici türü bunlardan hangisi?

7. Akne oluşumu nasıl önlenir?

8. Kirpiklerini uzatmak için bu yağlardan hangisinin iyi geldiğini biliyor musun?

8. Kirpiklerini uzatmak için bu yağlardan hangisinin iyi geldiğini biliyor musun?

9. Cilt bakımında kullanılan hiyalüronik asidin temel özelliği nedir?

10. Son olarak, cildin kolajen üretimini artırmak için hangi içerik kullanılmalıdır?

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