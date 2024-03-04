Bu Testte Katı Sabun Hakkında Doğru Bildiğin Bir Yanlışı Söylüyoruz!
Bu Testte Katı Sabun Hakkında Doğru Bildiğin Bir Yanlışı Söylüyoruz!
Çoğumuzun katı sabunla ilgili doğru sandığı yanlışlar mevcut. Peki, bu testin sonucunda senin neyi yanlış bildiğini bulalım mı?
O zaman başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım, katı sabun olsan ne renk olurdun?
2. Peki, şeklin nasıl olurdu?
3. Ya ismin?
4. Nasıl bir kokun olurdu?
5. İçeriğinde ne yağı olurdu?
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6. Şeffaf katı sabun olur mu sence?
7. Peki, katı sabun üzerinde bakteri taşır mı? Mesela halka açık ortak bir yerde katı sabun kullanır mısın?
8. Son olarak, bütün katı sabunlar ciltte kuruluk hissi oluşturur mu?
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