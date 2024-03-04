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Bu Testte Katı Sabun Hakkında Doğru Bildiğin Bir Yanlışı Söylüyoruz!

etiket Bu Testte Katı Sabun Hakkında Doğru Bildiğin Bir Yanlışı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 18:02

Çoğumuzun katı sabunla ilgili doğru sandığı yanlışlar mevcut. Peki, bu testin sonucunda senin neyi yanlış bildiğini bulalım mı?

O zaman başlayalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk sorumuzla başlayalım, katı sabun olsan ne renk olurdun?

2. Peki, şeklin nasıl olurdu?

3. Ya ismin?

4. Nasıl bir kokun olurdu?

5. İçeriğinde ne yağı olurdu?

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6. Şeffaf katı sabun olur mu sence?

7. Peki, katı sabun üzerinde bakteri taşır mı? Mesela halka açık ortak bir yerde katı sabun kullanır mısın?

8. Son olarak, bütün katı sabunlar ciltte kuruluk hissi oluşturur mu?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Katı sabunların cildi kuruttuğu düşüncesi yanlıştır!

Katı sabunun cildi kuruttuğu ve nemlendirmediği düşünülürken, aslında  doğal katı sabunlar cildi nemlendirme özelliğine sahiptir. Bunun nedeni, katı sabunların içerdiği yağların cilde doğal bir nemlendirici olarak işlev görmesidir. Özellikle zeytinyağı veya hindistancevizi yağı gibi yağlar içeren doğal sabunlar, cildi nemlendirirken aynı zamanda temizler ve besler.

Katı sabunların bakteri barındırdığı ve bu nedenle hijyenik olmadığı düşüncesi yanlıştır!

Katı sabunların bakteri barındırdığı ve bu nedenle hijyenik olmadığı düşünülür. Ancak, araştırmalar katı sabunların doğru kullanımı ve saklanması durumunda hijyenik olduğunu göstermektedir. Katı sabunlar, kendilerine özgü yüksek pH değeri ve içerdikleri yağlar sayesinde birçok bakteri türü için bir ortam sağlamazlar.

Şeffaf katı sabunların olmadığı düşüncesi yanlıştır!

Şeffaf katı sabunların olmadığı düşünülür, ancak aslında şeffaf katı sabunlar mevcuttur. Bu tür sabunlar, içerdikleri özel maddeler sayesinde şeffaf bir görünüm kazanırlar. Dolayısıyla, şeffaf katı sabunların varlığı, bu türün mevcut olduğunu gösterir ve bu yanlış bir düşüncedir.

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