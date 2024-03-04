Bu Testte Katı Sabun Hakkında Doğru Bildiğin Bir Yanlışı Söylüyoruz!

Katı sabunların bakteri barındırdığı ve bu nedenle hijyenik olmadığı düşünülür. Ancak, araştırmalar katı sabunların doğru kullanımı ve saklanması durumunda hijyenik olduğunu göstermektedir. Katı sabunlar, kendilerine özgü yüksek pH değeri ve içerdikleri yağlar sayesinde birçok bakteri türü için bir ortam sağlamazlar.