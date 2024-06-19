Bu Testte Cildine Ne Kadar Önem Verdiğini Söylüyoruz!

Sen cildine fazlasıyla önem veriyor, hiçbir bakımı eksik etmiyorsun. Cildinin neye ihtiyacı olduğunu gözlemliyor ve cilt bakım rutini de ona göre değiştiriyorsun. Cilt bakımının ve kendine iyi bakmanın ne kadar önemli olduğunun farkındasın. Bunu büyük bir bilinçle yapıyor, etrafındakileri de bu konuda bilgilendiriyorsun.