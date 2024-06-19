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Bu Testte Cildine Ne Kadar Önem Verdiğini Söylüyoruz!

etiket Bu Testte Cildine Ne Kadar Önem Verdiğini Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 19:01

Bu testte verdiğin cevaplara göre cildine ne kadar önem verdiğini söylüyoruz!

Hazırsan başlayalım!

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1. İlk olarak cilt tipini öğrenelim!

2. Cilt bakım rutininde hangi adımları takip ediyorsun?

3. Cilt bakım rutinini ne sıklıkla değiştiriyorsun?

4. Cilt bakımında genellikle ihmal ettiğin bir adım var mı?

4. Cilt bakımında genellikle ihmal ettiğin bir adım var mı?

5. Cildinin durumunu en çok etkileyen faktör hangisi?

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6. Cildindeki belirtileri gidermek için hangi yöntemleri kullanıyorsun?

7. Hava güneşli olmasa bile güneş koruyucu kullanıyor musun?

8. Besleyici ve sağlıklı beslendiğini söyleyebilir misin?

Fazlasıyla önem veriyorsun!

Sen cildine fazlasıyla önem veriyor, hiçbir bakımı eksik etmiyorsun. Cildinin neye ihtiyacı olduğunu gözlemliyor ve cilt bakım rutini de ona göre değiştiriyorsun. Cilt bakımının ve kendine iyi bakmanın ne kadar önemli olduğunun farkındasın. Bunu büyük bir bilinçle yapıyor, etrafındakileri de bu konuda bilgilendiriyorsun.

Önem verdiğini söyleyebiliriz!

Sen cilt bakımında kimi zaman bazı şeyleri yapmasan da çoğu zaman cilt bakımın doğru ve eksiksiz bir biçimde tamamlıyorsun. Aynaya baktığında kendini iyi ve güzel hissetmek senin için oldukça önemli. Bu yüzden de sana iyi gelecek cilt bakım ürünlerini bulmaya ve cildine iyi bakmaya özen gösteriyorsun!

Pek önem verdiğini söyleyemeyiz!

Sen çoğu zaman dışarıdan bir cilt bakımı yapsan da beslenmeni düzenli tutmuyor, yeterince su içmiyor, cildine iyi gelecek şeylerden kaçınıyorsun. Bu da senin cildine önem vermediğini net bir biçimde ortaya koyuyor. Cildinin neye ihtiyacı olduğunu daha iyi bir biçimde gözlemleyip buna göre hareket edersen aynaya baktığında kendini kat be kat daha iyi hissedebilirsin!

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