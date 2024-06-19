Bu Testte Cildine Ne Kadar Önem Verdiğini Söylüyoruz!
Bu Testte Cildine Ne Kadar Önem Verdiğini Söylüyoruz!
Bu testte verdiğin cevaplara göre cildine ne kadar önem verdiğini söylüyoruz!
Hazırsan başlayalım!
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1. İlk olarak cilt tipini öğrenelim!
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2. Cilt bakım rutininde hangi adımları takip ediyorsun?
3. Cilt bakım rutinini ne sıklıkla değiştiriyorsun?
4. Cilt bakımında genellikle ihmal ettiğin bir adım var mı?
5. Cildinin durumunu en çok etkileyen faktör hangisi?
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