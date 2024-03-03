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Bu Test Katı Sabun Kullanırken Yaptığın Hatayı Söylüyor!

etiket Bu Test Katı Sabun Kullanırken Yaptığın Hatayı Söylüyor!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.03.2024 - 16:02

Katı sabun kullanırken hangi hataları yapıyorsun? Bu test, katı sabun kullanırken yaptığın hatayı söylüyor! 

O zaman seni teste alalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Duş esnasında katı sabun kullanıyor musun onu öğrenerek başlayalım!

2. Peki, katı sabunu kullandıktan sonra ıslak bir yüzeyde mi bırakıyorsun?

3. Sabunu doğrudan cildine mi sürüyorsun yoksa önce ıslatıyor musun?

4. Katı sabun kullandığında cildinin kuruduğunu düşünüyor musun?

5. Katı sabunun cildine iyi gelmediğini düşüyor musun?

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6. Sabun seçerken hangi özelliğe daha çok önem veriyorsun?

7. Katı sabunu sadece elin için mi kullanıyorsun?

8. Son olarak, katı sabunun sende akne yaptığını düşünüyor musun?

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Cilt tipine uygun sabunu seçmiyorsun.

Katı sabunla yüzünü yıkadığında akne oluştuğunu ya da cildinin kuruduğunu düşünüyorsan, bu sorun cilt tipine uygun bir sabun seçmediğinden kaynaklanabilir. Örneğin, kuru cilde sahip kişilerin nemlendirici özelliklere sahip sabunları tercih etmeleri gerekirken, yağlı cilde sahip kişilerin daha hafif ve yağsız formülleri tercih etmeleri gereklidir. Bu nedenle, cilt tipine ve ihtiyaçlarına uygun katı sabunu seçmek çok önemlidir.

Duşta katı sabun kullanmamak!

Katı sabun kullananlar genellikle sadece el temizliği için kullanılabileceğini düşünüyorlar, ancak bu bir yanılgıdır. Aslında, vücut temizliğinde de kullanılabilecek birçok uygun katı sabun bulunmaktadır. Katı sabunlar, her duşta cildini arındırır, özel olarak geliştirilmiş güçlü parfümü tenini sarmak ve canlandırmak için idealdir. Yani bitkisel bazlı katı sabunlar ile duşta da tamamen doğal bir temizlik deneyimi yaşayabilirsin.

İçeriğinde yağ bulunmayan katı sabunları tercih ediyorsun!

Katı sabunların cildini kuruttuğunu düşünüyorsan, yağ içeriği düşük olan sabunları tercih etmenden kaynaklanıyor olabilir. Aslında, katı sabunların içerdiği yağlar, cilde doğal bir nemlendirici olarak işlev görür. Özellikle zeytinyağı, shea yağı ya da hindistan cevizi yağı gibi yağlar içeren doğal sabunlar, cildi nemlendirirken aynı zamanda temizler ve besler.

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