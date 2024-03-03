Bu Test Katı Sabun Kullanırken Yaptığın Hatayı Söylüyor!
Bu Test Katı Sabun Kullanırken Yaptığın Hatayı Söylüyor!
Katı sabun kullanırken hangi hataları yapıyorsun? Bu test, katı sabun kullanırken yaptığın hatayı söylüyor!
O zaman seni teste alalım👇
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1. Duş esnasında katı sabun kullanıyor musun onu öğrenerek başlayalım!
2. Peki, katı sabunu kullandıktan sonra ıslak bir yüzeyde mi bırakıyorsun?
3. Sabunu doğrudan cildine mi sürüyorsun yoksa önce ıslatıyor musun?
4. Katı sabun kullandığında cildinin kuruduğunu düşünüyor musun?
5. Katı sabunun cildine iyi gelmediğini düşüyor musun?
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6. Sabun seçerken hangi özelliğe daha çok önem veriyorsun?
7. Katı sabunu sadece elin için mi kullanıyorsun?
8. Son olarak, katı sabunun sende akne yaptığını düşünüyor musun?
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