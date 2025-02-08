Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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2025 senesinin ilk ödül törenlerinden biri olan Grammy'ler gündeme damga vurmayı başardı! Bu sene 67.'si düzenlenen ödül töreninde birbirinden ünlü isimler başarılarını kutlarken tarzlarından skandallara kadar birçok olay magazin manşetlerine yerleşti. Fakat geceye damgasını vuran iki isim vardı! Kanye West ve eşi Bianca Censori kırmızı halıdaki görünümlerinden tutun da davet edilmedikleri iddialarına kadar her konuda gündeme oturdu! Öyle ki Bianca Censori'nin çıplak görüntüleri Grammy'lerin gerçekleştiği gece en çok aratılan şey oldu! Olaya dair sessizliğini koruyan Kanye West ise Bianca Censori'yi ve fiziksel özelliklerini överken eski karısı Kim Kardashian'a büyük göndermelerde bulundu! Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Los Angeles'ta bu yıl 67.'si düzenlenen geleneksel Grammy Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu! Grammy geçen senelere kıyasla çok daha olaysız geçti ama geceye damgasını vuran bir hadise de yaşandı. Geceye davet bile edilmeyen Kanye West ile eşi Bianca Censori boy göstermekte ısrarcı olunca kırmızı halıda yürümelerine izin verildi. Başta her şey normal gözükürken olay Bianca Censori yüzünü Kanye West'e dönüp kürkünü çıkardığında koptu... Gelin, neler yaşanmış ve ne tepki çekmiş beraber görelim!
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz yaz İtalya'da David Beckham ile karşılaşmış ve gündeme Beckham'ın kendisini umursamamasıyla düşmüştü. Dünyaca ünlü futbolcunun geçtiğimiz hafta İstanbul'a geleceği haberleri ise büyük bir heyecan yaratmıştı. Bugün Türkiye'ye yıllar sonra ayak basan David Beckham ise sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşı karşıya kaldı. Hayranlarıyla fotoğraf çekinen ünlü isim Buse Terim'i de bu sefer geri çevirmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki sabah 04:17 sularında meydana gelen büyük deprem, tüm Türkiye'yi yıkıma sürüklemişti. Tüm Türkiye 6 Şubat 2023 günü kapkara bir sabaha uyanalı bugün tam iki yıl oldu. Deprem bölgesine uluslararası yardımların ulaştığı dönemde, ünlü oyuncu Michele Morrone de destek olmak amacıyla afet bölgesini ziyaret etmişti. Depremin ikinci yılında, o günleri hatırlatan paylaşımlar yapan Morrone, "unutmayacağız" notunu düştü.
Rapçi Sean "Diddy" Combs cinsel saldırı, şantaj, suç örgütü kurma suçlamalarıyla karşı karşıya kalmasının ardından tutuklanmıştı. Meslektaşı Kanye West, rapçiye destek olmak için ABD Başkanı Donald Trump'la olan dostluğunu kullanmaya çalıştı! X hesabından Puff Diddy lakaplı rapçiyi savunan Kanye West o paylaşımlarla tepkilerin odak noktası oldu. Detaylara birlikte bakalım...
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Geçtiğimiz saatlerde 67.'si düzenlenen geleneksel Grammy Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu! Los Angeles’taki törenin sunuculuğunu komedyen Trevor Noah üstlendi, öne çıkan isimler Beyonce ve Kendrick Lamar oldu. Bazı ödüller hiç şaşırtmazken, bazıları da sürpriz oldu! Gelin, gecenin detaylarına beraber bakalım!
Dünyaca ünlü futbol efsanesi David Beckham, oğlu Romeo Beckham ve onun sevgilisi Gray Sorrenti ile birlikte İstanbul’a geldi. Ünlü isimlerin İstanbul turu büyük ilgi görürken, özellikle Kapalı Çarşı ve Tarihi Yarımada gezileri dikkat çekti. David Beckham, reklam çekimi için Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile de buluşarak hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Romeo Beckham ise İstanbul’un keyfini bol bol fotoğraf paylaşarak çıkardı.
2009 yılında başlayan olaylar ve atışmalar silsilesinin ardından, tam sular duruluyor derken yine yeni yeniden gerginlikler başlamış, 2016'da Kanye'nin Taylor'a ''Onu ben ünlü yaptım'' demesinin ardından eriyen buzlar alevlenmişti. Taylor, Kanye'yi kadın düşmanı ilan etmiş; Kim Kardashian, West'in arkasında durup olayı kendince ''normalleştirmeye'' çalışmıştı. Bir süredir iki cepheden de ses soluk çıkmasa da vurucu hamleyi Kanye West, Grammy Ödülleri'ne beş kala yaptı. Herkesi takipten çıkartan ünlü rapçi, Taylor Swift'i takibe aldı. Görenler bu durumu ''Taylor takıntısı geçmedi'' olarak yorumladı.
2021 yılında aniden evlenerek hayranlarını şaşırtan Paris Hilton, 2023 yılında gördüğü tüp bebek tedavisi ve ardından gelen hamileliği gündeme bomba gibi düşmüştü. Skandalları, davaları ve bilerek çizdiği ''aptal sarışın'' edalarıyla tanıdığımız Hilton, geçtiğimiz gece gerçekleşen Grammy Ödül Töreni'ne katılanlar arasındaydı. Paris Hilton, taşlarla bezeli yarı transparan elbisesiyle gecenin sonundaki partide eşiyle birlikte boy gösterdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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