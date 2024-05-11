Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Günümüzün en gözde çiftlerinden biri olan Hailey ve Justin ikilisi evliliklerinin 5. yılında müjdeli haberi verdi ve bebek beklediklerini açıkladı! Sosyal medyada kısa süre içinde yankı uyandıran bu haberi duymayan görmeyen kalmadı. Hayranlar önce Bieber çifti için sevinse de Gomez'e üzülmeden edemedi...
Met Gala'daki kırmızı halı görünümüyle içimizi karartan, siyahlara bürünen Cardi B, şüphesiz gecenin en ilgi çeken isimlerinden biriydi. Simsiyah kabarık elbisesi, kafasındaki koca tül ve yeşil takılarıyla kötü karaktere benzetilen ünlü rapçi kısa sürede dillere düşmüştü... Görünmezkaza isimli Instagram hesabı Cardi B'nin gala kombinini ve kırmızı halı girişini taklit etti! Cardi B ise bu paylaşımı görmezden gelemedi...😂
Kadınların güzellik algılarıyla resmen oyuncakmış gibi oynaya, o estetik senin bu dolgu benim her gün farklı işlem yaptıran Kardashian ailesi yine bir estetik işlemi iddiası ile gündemde!
Son zamanlarda rapçi Kendrick Lamar ile dissleşen Drake'in meslektaşıyla yaşadığı kavga çığrından çıktı! Kendrick Lamar ünlü rapçinin milyon dolarlık evine silahlı saldırı düzenledi.
Giydiği farklı kombinlerle tüm ilgiyi kendisine çekmeyi başaran rapçi Doja Cat'in yılın en gösterişli moda etkinliği olan Met Gala'da ne giyeceği büyük bir merak konusuydu. Günlerdir New York sokaklarında birbirinden farklı "kıyafetlerle" gezen ismin kırmızı halı kombini şaşırtmadı!
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Yılın en beklenen etkinliklerinen biri olan Met Gala geçtiğimiz gün gerçekleşti! Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı geceye ünlü modeller de akın etti. Gecenin favori isimlerinden birisi de iş danışmanı ve yatırımcı Mona Patel oldu.
Film galalarındaki kıyafetleriyle ilgi çeken ve fiziği ile her giydiğini kendine yakıştıran ünlü oyuncu Zendaya, Met Gala'nın büyük beklentiyle takip edilen isimlerinden biri hepimizin bildiği gibi. Her seferinde temaya en uygun giyinen isimlerden biri olan Zendaya yine beklentiyi boşa çıkartmadı!
Met Gala'nın gerçekleşmesinin ardından çoğu kişi heyecanla bekledikleri ünlüleri görememenin hüznünü yaşadı. Bunun üzerine bir hayran geceye katılmayan Katy Perry ve Rihanna'nın 'Met Gala'ya katılsalardı nasıl gözükürlerdi?' sorusuna yapay zekayla görseller oluşturdu. Sosyal medyada paylaşılan bu görseller geceye damgasını vurdu!
Invictus Olimpiyatları için gittiği Londra'da babasının yoğun programıyla karşılaşan ve kendisiyle görüşme imkanı bulamayan Prens Harry yapar topar anne tarafından akrabaları olan Charles Spencer ve Jane Spencer ile buluştu...
Yılın şıklık yarışı Met Gala bitti, konuşulacak kıyafetler bitmedi... Günlerce ne hafızamızdan silinebilecek ne de dilimizden düşecek kırmızı halı kombinleri sonrası bu sefer de after party görünümleri ortaya çıktı! Birçok ünlü isim gala sonrası eğlenmek için partinin yolunu tutarken, New York sokakları adeta ayrı bir kırmızı halıya dönüştü.
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