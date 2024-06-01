Brezilyalı Efsane Futbolcu Kaka'dan Fenerbahçe ve Mourinho Açıklaması!
Brezilyalı Efsane Futbolcu Kaka'dan Fenerbahçe ve Mourinho Açıklaması!
Milan ve Real Madrid formasıyla hafızalara kazınan Brezilyalı eski futbolcu Kaka'dan Jose Mourinho ve Fenerbahçe açıklaması geldi. Efsane isim, İspanya'da üç yıl beraber çalıştığı Portekizli teknik adam için 'inanılmaz' dedi.
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Jose Mourinho'nun 2010-2013 yılları arasında görev aldığı Real Madrid'de forma giyen Kaka, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü hakkında konuştu.
Yıldız futbolcu, Portekizli çalıştırıcıyı anlattı ve Fenerbahçe'ye şans diledi.
Sky Sports'a röportaj veren Brezilyalı, "Jose Mourinho ile Real Madrid'de üç yıl birlikte çalıştım. İnanılmaz bir teknik direktör, her zaman kazanmak isteyen, sert bir teknik direktör." yorumunda bulundu.
Tecrübeli ismin Fenerbahçe'de kariyerine devam edecek olmasıyla ilgi olaraksa "Ona Fenerbahçe'de bol şans diliyorum." dedi.
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