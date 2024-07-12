Botoks Yaptırmış Gibi Gergin ve Keskin Çizgili Bir Cilt İçin Yapabileceğin 10 Şey
Botoks Yaptırmış Gibi Gergin ve Keskin Çizgili Bir Cilt İçin Yapabileceğin 10 Şey
Botoks yaptırmak artık gergin ve keskin bir cilde ulaşmanın tek yolu değil. Doğru bakım ve yaşam tarzı alışkanlıklarıyla, doğal ve uzun süreli sonuçlar elde etmek mümkün.
İşte botoks yaptırmış gibi gergin ve keskin çizgilere sahip olmanı sağlayacak 10 ipucu! 👇
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1. Beslenmene dikkat et.
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2. Güneşten korun.
3. Cilt bakım rutinine sadık kal.
4. Nemlendirici kullan.
5. Cilt masajı yap.
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