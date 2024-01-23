Borsayı Bankalar Düşürdü, Dolar ve Altın Rekordan Dönmedi: 23 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 6,21 ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK), yüzde 4,74 ile Akbank (AKBNK) ve yüzde 4,56 ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) oldu.