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Borsayı Bankalar Düşürdü, Dolar ve Altın Rekordan Dönmedi: 23 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsayı Bankalar Düşürdü, Dolar ve Altın Rekordan Dönmedi: 23 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.01.2024 - 18:17

Borsa İstanbul, yükselişle başladığı günde, JPMorgan'ın bankalara yönelik değerlendirmesiyle bankacılık hisselerinin çöküşüne eşli etti. Dolar zirvede seyrederken, rekor tazeledi. Altın da zirvede süzülmeye devam etti. 23 Ocak Salı günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,75 oranında 60,07 puan düşüşle 7.950,06 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,75 oranında 60,07 puan düşüşle 7.950,06 seviyesinden tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 91,24 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 0,52, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 0,25 ve bankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 4,35 oranında sert bir düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı tavan olan SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) çekerken, yüzde 7 ile Kocaer Çelik (KCAER) ve yüzde 4,49 ile Bim Mağazalar (BIMAS) geldi.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı tavan olan SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) çekerken, yüzde 7 ile Kocaer Çelik (KCAER) ve yüzde 4,49 ile Bim Mağazalar (BIMAS) geldi.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 6,21 ile Yapı Kredi Bankası (YKBNK), yüzde 4,74 ile Akbank (AKBNK) ve yüzde 4,56 ile İş Bankası (ISCTR) ilk sıralarda yer aldı. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Akbank (AKBNK) oldu.

Düşüşün ana nedeni olan değerlendirme burada.

Ons altın, gün sonunda 2.024 dolardan, gram altın ise 1.970 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.024 dolardan, gram altın ise 1.970 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,20 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.066 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 79,83 dolar seviyesinden işlem gördü.

Zirveler de görüldü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,27 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,90 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,27 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,90 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,35 olurken, vadelide Şubat 2024 dolar/TL kontratları 31,45'ten, Euro/dolar da 1,085 seviyesinden karşılık buldu.

Bitcoin de bugün sert geriledi.

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