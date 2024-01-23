Borsayı Bankalar Düşürdü, Dolar ve Altın Rekordan Dönmedi: 23 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsayı Bankalar Düşürdü, Dolar ve Altın Rekordan Dönmedi: 23 Ocak'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, yükselişle başladığı günde, JPMorgan'ın bankalara yönelik değerlendirmesiyle bankacılık hisselerinin çöküşüne eşli etti. Dolar zirvede seyrederken, rekor tazeledi. Altın da zirvede süzülmeye devam etti. 23 Ocak Salı günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 0,75 oranında 60,07 puan düşüşle 7.950,06 seviyesinden tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde başı tavan olan SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) çekerken, yüzde 7 ile Kocaer Çelik (KCAER) ve yüzde 4,49 ile Bim Mağazalar (BIMAS) geldi.
Ons altın, gün sonunda 2.024 dolardan, gram altın ise 1.970 TL'den işlem gördü.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 30,27 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,90 seviyesinden karşılık buldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda