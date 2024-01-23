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Bitcoin, Uzun Bir Süre Sonra 39 Bin Doların Altına İndi: Düşüş Nerede Duracak?

Bitcoin, Uzun Bir Süre Sonra 39 Bin Doların Altına İndi: Düşüş Nerede Duracak?

bitcoin
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
23.01.2024 - 18:16

Kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın Aralık ayından bu yana ilk kez 39 bin doların altına indi.

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Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini onaylayarak kripto para birimini yeni yatırımcılar tarafından erişilebilir hale getireceği beklentisiyle yükselişe geçmişti.

Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini onaylayarak kripto para birimini yeni yatırımcılar tarafından erişilebilir hale getireceği beklentisiyle yükselişe geçmişti.

Bloomberg HT'nin haberine göre, 10 Ocak'ta SEC, Bitcoin fiyatını doğrudan takip eden borsa yatırım fonlarını onaylamıştı. Bu da kurumsal ve özel yatırımcıların kripto piyasasına girişini kolay bir hale getirmişti.

Ancak, ETF'lerin piyasaya sürüldükten sonra beklenen etkiyi yaratmaması ve küresel ekonomik görünümün belirsizliği, Bitcoin'de satış baskısını artırdı.

Ancak, ETF'lerin piyasaya sürüldükten sonra beklenen etkiyi yaratmaması ve küresel ekonomik görünümün belirsizliği, Bitcoin'de satış baskısını artırdı.

Bitcoin'in düşüşü, diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Hacim açısından en büyük kripto paralardan Ether ve BNB'de sert çekilmeler yaşandı.

Bitcoin'in düşüşü, diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Hacim açısından en büyük kripto paralardan Ether ve BNB'de sert çekilmeler yaşandı.

Kripto borsası Bitfinex'teki analistler, Bitcoin'in düşüş eğiliminin devam etmesi halinde, 38 bin ila 36 bin dolar arasında destek seviyelerinin test edilebileceğini tahmin ediyor.

Kripto borsası Bitfinex'teki analistler, Bitcoin'in düşüş eğiliminin devam etmesi halinde, 38 bin ila 36 bin dolar arasında destek seviyelerinin test edilebileceğini tahmin ediyor.

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