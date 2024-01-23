Bitcoin, Uzun Bir Süre Sonra 39 Bin Doların Altına İndi: Düşüş Nerede Duracak?
Bitcoin, Uzun Bir Süre Sonra 39 Bin Doların Altına İndi: Düşüş Nerede Duracak?
Kripto para birimi Bitcoin, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın Aralık ayından bu yana ilk kez 39 bin doların altına indi.
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Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini onaylayarak kripto para birimini yeni yatırımcılar tarafından erişilebilir hale getireceği beklentisiyle yükselişe geçmişti.
Ancak, ETF'lerin piyasaya sürüldükten sonra beklenen etkiyi yaratmaması ve küresel ekonomik görünümün belirsizliği, Bitcoin'de satış baskısını artırdı.
Bitcoin'in düşüşü, diğer kripto para birimlerini de etkiledi. Hacim açısından en büyük kripto paralardan Ether ve BNB'de sert çekilmeler yaşandı.
Kripto borsası Bitfinex'teki analistler, Bitcoin'in düşüş eğiliminin devam etmesi halinde, 38 bin ila 36 bin dolar arasında destek seviyelerinin test edilebileceğini tahmin ediyor.
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