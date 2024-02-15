Borsaya Roket, Dolarda Gece Nöbetleri, Altın 2 Bini Aştı: 15 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de TSKB (TSKB), Ülker Bisküvi (ULKER) ve İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) ilk sıralarda yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), gübre Fabrikaları (GUBRF) ve Sasa Polyester (SASA) oldu.