Borsaya Roket, Dolarda Gece Nöbetleri, Altın 2 Bini Aştı: 15 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsaya Roket, Dolarda Gece Nöbetleri, Altın 2 Bini Aştı: 15 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul, yükseliş rokete dönerken, dolar gece rekor denemeleri haricinde gün içinde sakin seyretti. Altın, yeniden 2 bin dolar sınırını aştı. 15 Şubat Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,87 oranında 170,08 puan yükselişle 9.242,15 puandan rekorla tamamladı. Endeks 12 Şubat 2024'te gördüğü 9.174,58 puanlık zirveyi yenilerken, 9.282,89 puanla da seans içi rekorunu yenilemiş oldu.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Sasa Polyester (SASA), Bien Yapı Ürünleri (BIENY) ve Hektaş (HEKTS) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.000 dolardan işlem görürken, gram altın ise 1.976 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,72 TL'den işlem görürken, gece saatlerinde 31 seviyesini test etti. Euro/TL 33,15 seviyesinden karşılık buldu.
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