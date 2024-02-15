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Borsaya Roket, Dolarda Gece Nöbetleri, Altın 2 Bini Aştı: 15 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsaya Roket, Dolarda Gece Nöbetleri, Altın 2 Bini Aştı: 15 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.02.2024 - 18:58

Borsa İstanbul, yükseliş rokete dönerken, dolar gece rekor denemeleri haricinde gün içinde sakin seyretti. Altın, yeniden 2 bin dolar sınırını aştı. 15 Şubat Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,87 oranında 170,08 puan yükselişle 9.242,15 puandan rekorla tamamladı. Endeks 12 Şubat 2024'te gördüğü 9.174,58 puanlık zirveyi yenilerken, 9.282,89 puanla da seans içi rekorunu yenilemiş oldu.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,87 oranında 170,08 puan yükselişle 9.242,15 puandan rekorla tamamladı. Endeks 12 Şubat 2024'te gördüğü 9.174,58 puanlık zirveyi yenilerken, 9.282,89 puanla da seans içi rekorunu yenilemiş oldu.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 152,4 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,79, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 2,22 ve bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 1,20 oranında güçlü yükselişlerle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Sasa Polyester (SASA), Bien Yapı Ürünleri (BIENY) ve Hektaş (HEKTS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan Sasa Polyester (SASA), Bien Yapı Ürünleri (BIENY) ve Hektaş (HEKTS) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de TSKB (TSKB), Ülker Bisküvi (ULKER) ve İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) ilk sıralarda yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), gübre Fabrikaları (GUBRF) ve Sasa Polyester (SASA) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.000 dolardan işlem görürken, gram altın ise 1.976 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.000 dolardan işlem görürken, gram altın ise 1.976 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,19 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.051 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 82,51 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,72 TL'den işlem görürken, gece saatlerinde 31 seviyesini test etti. Euro/TL 33,15 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 30,72 TL'den işlem görürken, gece saatlerinde 31 seviyesini test etti. Euro/TL 33,15 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,84 olurken, Euro/dolar da 1,076 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 104,29 seviyesinde işlem gördü.

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