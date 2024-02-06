Borsa Rekorla Kapadı, Dolar Yükselişte, Altın Sahneden İnmedi: 6 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Rekorla Kapadı, Dolar Yükselişte, Altın Sahneden İnmedi: 6 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da, yükseliş sürerken, dolar piyasalar kapalıyken rekora koştu. Altın yeniden sahneye çıktı. 6 Şubat Salı günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,05 oranında 92,45 puan artışla 8.869,14 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu yeniledi.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan SDT Uzay ve Savunma (SDTTR), haberlerle gündemde olan Vestel (VESTL) ve Mia Teknoloji (MIATK) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda hızlanarak 2.035 dolara kadar çıkarken, gram altın ise 1.999 TL'den işlem gördü.
Dolar, piyasalar kapalıyken 30,7999 ile rekor tazelerken, gün sonunda bankalararası piyasada 30,56 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,86 seviyesinden karşılık buldu.
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