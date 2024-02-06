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Borsa Rekorla Kapadı, Dolar Yükselişte, Altın Sahneden İnmedi: 6 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Rekorla Kapadı, Dolar Yükselişte, Altın Sahneden İnmedi: 6 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.02.2024 - 18:19

Borsa İstanbul'da, yükseliş sürerken, dolar piyasalar kapalıyken rekora koştu. Altın yeniden sahneye çıktı. 6 Şubat Salı günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,05 oranında 92,45 puan artışla 8.869,14 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu yeniledi.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 1,05 oranında 92,45 puan artışla 8.869,14 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu yeniledi.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 125,5 milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 1,14, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 1,14 ve bankacılık (XBANK) endeksi yüzde 1,17 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan SDT Uzay ve Savunma (SDTTR), haberlerle gündemde olan Vestel (VESTL) ve Mia Teknoloji (MIATK) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde tavan olan SDT Uzay ve Savunma (SDTTR), haberlerle gündemde olan Vestel (VESTL) ve Mia Teknoloji (MIATK) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 2,22 ile Borusan Yatırım (BRYAT), yüzde 1,42 ile Türk Traktör (TTRAK) ve yüzde 1,26 ile Türk Telekom (TTKOM) ilk sıralar da yer aldı. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Sasa Polyester (SASA) oldu.

Ons altın, gün sonunda hızlanarak 2.035 dolara kadar çıkarken, gram altın ise 1.999 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda hızlanarak 2.035 dolara kadar çıkarken, gram altın ise 1.999 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 23,28 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.060 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 78,75 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, piyasalar kapalıyken 30,7999 ile rekor tazelerken, gün sonunda bankalararası piyasada 30,56 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,86 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, piyasalar kapalıyken 30,7999 ile rekor tazelerken, gün sonunda bankalararası piyasada 30,56 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,86 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 30,65 olurken, Euro/dolar da 1,074 seviyesinden karşılık buldu.

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