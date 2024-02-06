Borsa Rekorla Kapadı, Dolar Yükselişte, Altın Sahneden İnmedi: 6 Şubat'ta Piyasalarda Kazandıranlar

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de yüzde 2,22 ile Borusan Yatırım (BRYAT), yüzde 1,42 ile Türk Traktör (TTRAK) ve yüzde 1,26 ile Türk Telekom (TTKOM) ilk sıralar da yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Ereğli Demir Çelik (EREGL) ve Sasa Polyester (SASA) oldu.