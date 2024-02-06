Türk Lirası Seçim Sonrası En Değerli Haline Ulaştı: TL'nin Reel Değeri Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında TÜFE bazında 56,95 puan olarak hesaplandı.

Mayıs 2023'te 58 olan seviyeden sonra en değerli haline geldi.