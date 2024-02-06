Türk Lirası Seçim Sonrası En Değerli Haline Ulaştı: TL'nin Reel Değeri Yükseldi
Türk Lirası Seçim Sonrası En Değerli Haline Ulaştı: TL'nin Reel Değeri Yükseldi
Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, 2024 yılı Ocak ayında yüzde 3,0 artış gösterdi.
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TÜFE bazlı reel döviz kuru ocakta %3,0 arttı.
TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Aralık ayında 55,15 puandan 55,29 puana revize edildi.
Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.
Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.
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