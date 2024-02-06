Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Türk Lirası Seçim Sonrası En Değerli Haline Ulaştı: TL'nin Reel Değeri Yükseldi

Türk Lirası Seçim Sonrası En Değerli Haline Ulaştı: TL'nin Reel Değeri Yükseldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.02.2024 - 16:13

Türk Lirası reel döviz kuru endeksi, 2024 yılı Ocak ayında yüzde 3,0 artış gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

TÜFE bazlı reel döviz kuru ocakta %3,0 arttı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru ocakta %3,0 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında TÜFE bazında 56,95 puan olarak hesaplandı. 

Mayıs 2023'te 58 olan seviyeden sonra en değerli haline geldi.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Aralık ayında 55,15 puandan 55,29 puana revize edildi.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Aralık ayında 55,15 puandan 55,29 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Ocak ayında yüzde 0,7 artışla 86,53 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 85,87 puandan 85,93 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 44,49 puandan 45,79 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 63,99 puandan 65,96 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?