Dolar Rekor Tazeledi! Kurlarda Yükseliş Sürüyor
Dolar Rekor Tazeledi! Kurlarda Yükseliş Sürüyor
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Dolar, TL karşısında yeni işlem gününe 30,5566 seviyesinden başlarken, piyasaların açılışı sonrasında 30,5697 TL'ye kadar yükseldi.
Euro da gece saatlerinde 33,1320 TL'ye kadar çıkarken, zirve seviyesi 33,53'te bulunuyor. Gün içinde 32,90 seviyelerinde işlem gören euro, dolar karşısında da parite 1,075 seviyelerinde bulunuyor.
Dolar endeksi, sınırlı gerilemeyle 104,18 seviyesinde bulunurken, altın fiyatları da ons bazında 2.026 dolar, gram bazında da 1.992 TL seviyesinde karşılık buluyor.
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