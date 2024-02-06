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Dolar Rekor Tazeledi! Kurlarda Yükseliş Sürüyor

Dolar Rekor Tazeledi! Kurlarda Yükseliş Sürüyor

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.02.2024 - 10:56

Döviz kurlarında yükseliş sürerken, dolar/TL gece saatlerinde 30,7999 ile yeni rekor kırdı. Euro ve altın da zirveye yakın seyrine devam etti.

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Dolar, TL karşısında yeni işlem gününe 30,5566 seviyesinden başlarken, piyasaların açılışı sonrasında 30,5697 TL'ye kadar yükseldi.

Dolar, TL karşısında yeni işlem gününe 30,5566 seviyesinden başlarken, piyasaların açılışı sonrasında 30,5697 TL'ye kadar yükseldi.

Türkiye'de piyasalar kapalıyken, gece 4 sularına sığ piyasada 30,7999 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro da gece saatlerinde 33,1320 TL'ye kadar çıkarken, zirve seviyesi 33,53'te bulunuyor. Gün içinde 32,90 seviyelerinde işlem gören euro, dolar karşısında da parite 1,075 seviyelerinde bulunuyor.

Euro da gece saatlerinde 33,1320 TL'ye kadar çıkarken, zirve seviyesi 33,53'te bulunuyor. Gün içinde 32,90 seviyelerinde işlem gören euro, dolar karşısında da parite 1,075 seviyelerinde bulunuyor.

Dolar endeksi, sınırlı gerilemeyle 104,18 seviyesinde bulunurken, altın fiyatları da ons bazında 2.026 dolar, gram bazında da 1.992 TL seviyesinde karşılık buluyor.

Dolar endeksi, sınırlı gerilemeyle 104,18 seviyesinde bulunurken, altın fiyatları da ons bazında 2.026 dolar, gram bazında da 1.992 TL seviyesinde karşılık buluyor.
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