Tazminat Kazanarak Tavan Olan Vestel Hisselerinde Tarih Detayı: Yorumlar İlgi Çekti
Tazminat Kazanarak Tavan Olan Vestel Hisselerinde Tarih Detayı: Yorumlar İlgi Çekti
684 milyon euro tazminat kazanan Vestel'in hisse senetleri tavan fiyata yükseldi.
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Vestel Elektronik hisseleri, Şirket'in bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ve yurt dışı iştiraklerinin Samsung ve LG grubu şirketlerinden kazandıkları 684,4 milyon euro tazminat sonrası tavan fiyata yükseldi.
Vestel Elektronik'teki (VESTL) hızlı yükseliş ile birlikte Vestel Beyaz (VESBE) hisseleri de 20,0 TL'ye kadar çıktı.
Vestel Elektronik'in Hollanda'da görülen davasında, Şirket lehine 684,4 milyon euro tazminat ödenmesine hükmedildi.
Sosyal medyada Vestel (VESTL) hissesiyle ilgili yorumlar dikkat çekerken,
Uzmanların bu haberle ilgili başka bir detayı işaret ettiği görüldü.
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Portföy yöneticisi Altan Aydın, Vestel haberinin Hollanda merkezli mahkeme kararlarındaki tarihine dikkat çekiyordu.
Hollanda'daki mahkeme kararlarının yer aldığı sitede karar tarihi "17-01-2024" olarak görüldü.
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Hisseler tavandan işlem görmeye devam ederken,
Grafiğe de değişim bu şekilde yansıdı.
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