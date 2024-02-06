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Tazminat Kazanarak Tavan Olan Vestel Hisselerinde Tarih Detayı: Yorumlar İlgi Çekti

Tazminat Kazanarak Tavan Olan Vestel Hisselerinde Tarih Detayı: Yorumlar İlgi Çekti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.02.2024 - 14:48

684 milyon euro tazminat kazanan Vestel'in hisse senetleri tavan fiyata yükseldi.

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Vestel Elektronik hisseleri, Şirket'in bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ve yurt dışı iştiraklerinin Samsung ve LG grubu şirketlerinden kazandıkları 684,4 milyon euro tazminat sonrası tavan fiyata yükseldi.

Vestel Elektronik hisseleri, Şirket'in bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ve yurt dışı iştiraklerinin Samsung ve LG grubu şirketlerinden kazandıkları 684,4 milyon euro tazminat sonrası tavan fiyata yükseldi.

Dün 65,75 TL'den kapanan Vestel hissesi bugün yüzde 9,96 yükselerek Borsa İstanbul tarafından bugün için belirlenen tavan fiyatı olan 72,30 TL'ye çıktı.

Vestel Elektronik'teki (VESTL) hızlı yükseliş ile birlikte Vestel Beyaz (VESBE) hisseleri de 20,0 TL'ye kadar çıktı.

Vestel Elektronik'teki (VESTL) hızlı yükseliş ile birlikte Vestel Beyaz (VESBE) hisseleri de 20,0 TL'ye kadar çıktı.

Vestel hisseleri son 2 günde yüzde 7,58, geçen hafta başından bu yana yüzde 42,32, son 1 ayda yüzde 52,91 oranında değer kazandı.

Vestel Beyaz, son 1 haftada yüzde 15,59, 1 ayda yüzde 22,07 oranında değer kazandı.

Vestel'in piyasa değeri güncel fiyatla 24.253.488.682 TL olurken, tazminat değerinin TL karşılığı da yaklaşık 22.572.000.000 TL oldu.

Vestel Elektronik'in Hollanda'da görülen davasında, Şirket lehine 684,4 milyon euro tazminat ödenmesine hükmedildi.

Vestel Elektronik'in Hollanda'da görülen davasında, Şirket lehine 684,4 milyon euro tazminat ödenmesine hükmedildi.

Dün akşam saatlerinde şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Özel Durumlar Tebliği madde 17'de düzenlenen haber ve söylentilerin doğrulanması yükümlülüğü kapsamında, bir kısım mecralarda çıkan haberlere istinaden, aşağıda yer alan açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür:

Şirketimiz Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Vestel), %100 bağlı ortaklığımız Vestel Ticaret A.Ş. ve Vestel'in ilgili yurt dışı iştiraklerinin (Vestel Holland B.V., Vestel CIS Ltd., Vestel Trade Ltd., Vestel Electronica S.R.L., Vestel France S.A.S., Vestel Holland B.V. Sucursal En Espana, Vestel Holland B.V. Germany Branch Office ve Vestel Holland B.V. UK Branch Office) davacı sıfatıyla; Samsung, LG grubu şirketleri, Technicolr S.A., TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinin ise davalı sıfatıyla taraf olduğu, Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı toplam 2.053.200.000 EUR tutarlı tazminat davasında, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verilmiştir. Anılan karar uyarınca, davada iki davalının (TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O.) lehimize 684.400.000 EUR tutarında tazminat ödemesine hükmedilmiş; diğer davalılar yönünden ise, dava reddedilmiştir. Hollanda ilk derece mahkemesinin kararı ve kararda belirtilen tutarlar henüz kesinleşmemiş olup, dava taraflarının karara itiraz hakları mevcuttur. Şirketimizce kararın aleyhe hükmedilen kısmıyla ilgili itiraz hakkımız yasal süresi içerisinde kullanılacaktır.'

Sosyal medyada Vestel (VESTL) hissesiyle ilgili yorumlar dikkat çekerken,

Sosyal medyada Vestel (VESTL) hissesiyle ilgili yorumlar dikkat çekerken,
twitter.com

Uzmanların bu haberle ilgili başka bir detayı işaret ettiği görüldü.

Uzmanların bu haberle ilgili başka bir detayı işaret ettiği görüldü.
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Portföy yöneticisi Altan Aydın, Vestel haberinin Hollanda merkezli mahkeme kararlarındaki tarihine dikkat çekiyordu.

Portföy yöneticisi Altan Aydın, Vestel haberinin Hollanda merkezli mahkeme kararlarındaki tarihine dikkat çekiyordu.
twitter.com

Hollanda'daki mahkeme kararlarının yer aldığı sitede karar tarihi "17-01-2024" olarak görüldü.

Hollanda'daki mahkeme kararlarının yer aldığı sitede karar tarihi "17-01-2024" olarak görüldü.

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Hisseler tavandan işlem görmeye devam ederken,

Hisseler tavandan işlem görmeye devam ederken,
twitter.com

Grafiğe de değişim bu şekilde yansıdı.

Grafiğe de değişim bu şekilde yansıdı.
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